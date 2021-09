Se analizó la creación de un Consejo Municipal de Pueblos Originarios; la propuesta para designar con el nombre de Guata Navarro a la cancha del gimnasio del Centro Deportivo Municipal. También reformas, a pedido de los taxistas, de la Ordenanza que regula el servicio de Taxis en la ciudad, y también la posibilidad de establecer una moratoria para las construcciones privadas no declaradas. Además se evaluó un Régimen de Fomento para la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables en edificios municipales y clubes.

Río Grande.- Este jueves se llevó a cabo una reunión de Comisiones por parte de los Concejales de la ciudad que analizaron diferentes iniciativas que han sido presentadas oportunamente por los diferentes bloques políticos que integran el Cuerpo colegiado.

En esta oportunidad, como se realiza habitualmente en el marco de la Pandemia mundial, el encuentro se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Participaron del mismo la Concejal Miriam Mora, la concejal Cintia Susñar, y los Concejales Javier Calisaya; Hugo Martínez; Diego Lasalle; Pablo Llancapani, y Walter Campos. Además participaron vecinos interesados en algunas de las iniciativas tratadas.

En primer término se analizó la propuesta impulsada por el concejal Diego Lasalle referida a la creación del Consejo Municipal de Pueblos Originarios y el autor de la iniciativa explicó que se trata de un proyecto que “tiene el mismo espíritu del Consejo del Adulto Mayor en el que me acompañaron en el 2020 y tiene como objetivo la participación activa de los Pueblos Originarios y todos sus representantes para estar en la mesa chica del Ejecutivo en los temas que hacen referencia a los Pueblos Originarios”.

Entendiendo que los mismos “deben tener una activa participación en todos estos temas que los involucran” porque pueden hacer importantes aportes históricos a raíz de su mirada y su opinión”.

Para ello los Concejales escucharon la opinión de representantes de Pueblos Originarios que en este caso fueron Facundo Quediman y Alejandra Cayún que celebraron la iniciativa.

En tanto los restantes Concejales realizaron diferentes aportes y formularon opiniones sobre diferentes modificaciones que podrían introducirse en la iniciativa.

También se analizó la propuesta presentada por el Concejal Diego Lasalle referida a la creación de un “Régimen de Fomento para la generación de energía eléctrica de mediante fuentes renovables en edificios municipales y clubes” para lo cual expuso el Ingeniero Agustín Pereira que dio detalles de cómo se podría implementar la iniciativa.

A renglón seguido se abordó la propuesta presentada por el concejal Hugo Martínez quien impulsa un Proyecto de Ordenanza para designar con el nombre de “Guata Navarro” a la cancha de Futbol de Salón del Centro Deportivo Municipal Padre Forgacs.

Sobre este proyecto participaron hermanos y amigos de quien en vida fuera Alejandro Guata Navarro e hicieron su aporte, Gloria Navarro; Mario “Cachirilo” Oyarzún y Roberto Navarro que se emocionaron y agradecieron la propuesta impulsada desde el Concejo. A su vez el concejal Hugo Martínez adelantó que la idea también contempla la posibilidad de incluir la construcción de un busto de Alejandro Guata Navarro en la ciudad.

Otra de las iniciativas tratadas en la reunión de Comisiones fue la impulsada por el Concejal Javier Calisaya referida al servicio público de taxis impulsado por los propios taxistas para modificar la Ordenanza que regula el servicio en lo referente a los artículos sobre la titularidad de las licencias y la cilindrada de los vehículos.

Para lo cual se dio lugar a la representante de los taxistas Griselda Fuentes quien explicó que se está pidiendo que se habilite la posibilidad de explotar la licencia de taxi entre dos personas, el titular de la licencia y el titular de la unidad. En tanto que en lo referente a la cilindrada la intención es “ampliar las opciones para la compra de unidades” para ello se impulsa reducir las cilindradas dado que así resultaría más accesible el cambio o la compra de unidades nuevas o y reducir el gasto de combustible.

Finalmente se dio tratamiento al proyecto impulsado por el concejal Javier Calisaya para establecer una moratoria en lo referente a la Tasa de Construcción y para ello expuso, en la Comisión, Francisco Zallavecz.

Calisaya explicó que la intención es “extender las moratorias que se establecieron en otros períodos porque si bien no se recauda mucho, si hay multas y la idea es que las obras particulares tengan una moratoria para acompañar la inversión y las iniciativas de los particulares y estableceríamos una moratoria por un año para regularizar obras no declaradas tanto en obras particulares como en obras sanitarias, e incentivar para que se presenten, además se puede realizar mediante declaración jurada consignando un croquis con silueta de la mejora.