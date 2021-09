En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Romero señaló que “según la Organización Mundial de la Salud, la Hipertensión Arterial por definición es un trastorno por el cual los vasos sanguíneos tienen persistentemente una tensión elevada”, y agregó que “la sangre se distribuye desde el corazón a todo el cuerpo por medio de los vasos sanguíneos; entonces, en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, queremos diagnosticar, prevenir y controlar la Hipertensión Arterial de cada paciente que se acerca a nuestra farmacia”.

“Por eso, hemos comenzado una campaña de una semana para poder detectar la Hipertensión de aquellos pacientes que no lo saben, que quizás consumen medicamentos para alguna patología, como el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, el dolor de la nuca, contracturas; entonces lo importante es que se acerquen a la farmacia y que puedan medirse la presión arterial y saber de alguna u otra manera si es que están transitando por este trastorno o por esta enfermedad”.

Con relación a la patología, la farmacéutica mencionó que “es una enfermedad crónica que no tiene cura pero que sí tiene tratamiento y es importante que el paciente lo sepa, más que nada que, por ahí, eso es lo que se trata de hacerle entender a los pacientes, cuando consumen ciertos medicamentos como la cafeína, la ergotamina, los analgésicos como el Ibuprofeno o el Paracetamol, y se les explica y se les pregunta por qué tienen tanto dolor de cabeza y ellos manifiestan que siempre lo tienen”.

“Es una manera de poder detectar si es que tienen hipertensión o no y poder de esa manera prevenir más que nada las enfermedades persistentes, que son significativas en una hipertensión no tratada, que son las enfermedades cardiovasculares”, indicó Romero en la entrevista durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Una de cada cuatro personas sufre hipertensión arterial sin saberlo y también son tratadas en ese porcentaje, que esto conlleva a un 30% de la población mundial -precisó la especialista-. Muchas personas mueren mucho antes por no ser tratada con el médico la Hipertensión Arterial, pacientes que también no tienen la adherencia al tratamiento, porque toman una medicación un determinado tiempo y no son conscientes de que están transitando por una enfermedad y abandonan el tratamiento cuando ya se empiezan a sentir mejor; sin embargo, esta mejoría se debe al tratamiento mismo que están utilizando. Por eso es importante que se acerquen en esta semana que vamos a hacer la semana de la medición de la hipertensión, para que puedan ser detectado si es que tienen hipertensión o no”.