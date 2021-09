Alumnos reclaman que no tienen internet por una deuda con el proveedor

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la estudiante explicó que asisten al establecimiento alrededor de 700 chicos y chicas, y comentó que ya se realizó una jornada de dos horas de sentada puertas adentro, siendo que los jóvenes anunciaron que se manifestarán frente a la sede del Ministerio de Educación de no recibir una respuesta satisfactoria.

“Nosotros estamos teniendo ahora problemas porque han cortado el internet, somos una escuela con orientación en técnica en informática y necesitamos obviamente el uso del internet, si nos cortan hay un montón de materias que se dejan de dictar”, precisó Lucila, y añadió que “recién ahora pagaron toda la deuda que tenían del 2020 y ahora están pagando tres deudas más que tienen de este año, nos dijeron que ya habían pagado lo del año pasado y que debíamos esperar a que pagaran la última parte de la deuda, pero si nosotros no apuramos esto puede seguir para largo porque en temas burocráticos uno nunca sabe cuánto tiempo puede llegar a tardar”.

En la entrevista con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, la estudiante indicó que “no nos dieron una fecha, por eso nuestra incertidumbre, si nosotros seguimos esperando y no sabemos hasta cuándo, empezamos a presionar porque muchísimas materias mientras tanto que no se están dando y no podemos esperar por tiempo indeterminado”.

“La mayoría son todas materias técnicas, nosotros tenemos Arduino o Impresión 3D, que son con programas que requieren del uso de internet y si no tenemos internet en el colegio no podemos utilizar las aplicaciones; entonces se dejan de dictar o se ven otros temas, pero dejamos de ver los temas importantes para la materia -expuso Lucila-, además de que tuvimos un año sin clases y además también tuvimos que venir semana de por medio y fue todo un recorte en el contenido de la mayoría de las materias”.

“No nos dijeron el número pero sí nos dijeron que es una deuda bastante grande, hoy tuvimos dos horas de sentada con todos los chicos de todo el turno tarde y esperamos una respuesta del Ministerio”, remarcó la referente estudiantil, y amplió que “si hoy no tenemos respuesta, mañana vamos a ir a las puertas del Ministerio, vamos a seguir haciendo sentadas y vamos a seguir yendo hasta que nos den una respuesta”.