Incertidumbre«Todavía no está confirmado que los cruceros puedan venir», advirtió Rubinos

El ex legislador radical y operador turístico de Ushuaia, Oscar Rubinos, dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a la incertidumbre que atraviesa el sector a raíz de la falta de certezas por parte del Gobierno Nacional respecto a lo que sucederá con el ingreso de extranjeros a la Argentina.

«Todavía no está confirmado que los cruceros puedan venir con pasajeros», advirtió Rubinos y recordó que si bien «hace un mes y medio se aprobaron los protocolos para la llegada de las embarcaciones, todavía no se ha aprobado el ingreso de turistas extranjeros». «Aún no se terminaron de aprobar los protocolos y no está claro cómo va a ser la apertura de fronteras», agregó.

Esto, recordó, llevó a que una de las empresas de cruceros antárticos más importantes del mundo y que depende de la conocida firma Royal Caribbean comience a operar desde Puerto Williams, en Chile: «Es una de las empresas de lujo más importantes del mundo y estamos hablando de unos 4 mil pasajeros que había traído… por primera vez una empresa toma la decisión de operar desde Chile».

«Esos 4 mil pasajeros no gastan menos de mil dólares por estadía, no es un crucero en el q a veces los pasajeros no se bajan, sino que son pasajeros que consumen todo lo que presta la ciudad», resaltó, y finalizó: «A partir de 2021 Ushuaia deja de ser la única puerta de entrada a la Antártida».