La Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Provincial de Promoción Científico Tecnológica, realizó con éxito la primera edición de la Master Class en producción de sonido a cargo del reconocido productor y youtuber, Lui Piluso.

Dicha capacitación se realizará también en el Polo Creativo de Río Grande a partir del jueves 16, donde se prepara el auditorio para recibir a los inscriptos, quienes presenciarán las charlas del productor durante 3 días hasta el sábado 18 de septiembre.

En estos talleres se analizan producciones modernas con impacto a nivel mundial y se trabaja en cómo montar un estudio profesional en el hogar.

Lui Piluso es un artista multi-instrumentista, técnico, productor y compositor. Posee dedicación a tiempo completo en grabación, producción, composición, mezcla y mastering. Ha participado en miles de composiciones y ha trabajado en reconocidos proyectos audiovisuales para medios de renombre como la Tv Pública, Canal Encuentro y Paka Paka; también trabaja en conjunto con Chales McDougall, director de la serie “House Of Cards”, “Amas de Casa Desesperadas”, entre otras producciones.

Desde 2018, posee su propio canal de youtube llamado “El Capitán” con más de 54.000 suscriptores, en donde realiza video tutoriales sobre estas temáticas.

Piluso explicó que esta capacitación se trata de “un resumen de lo que yo doy en cursos privados en distintas universidades o a veces desde mi propio estudio, en este caso con una adaptación específica para la educación en Tierra del Fuego, tratando de compartir consejos de cómo se arma un estudio de grabación en nuestros hogares”.

“Empezamos conversando sobre qué micrófonos existen, qué tipo de parlantes existen, qué tipo de computadoras se necesitan para producir; luego se habla de cómo acustizar un recinto para que se pueda trabajar más profesionalmente; también herramientas de difusión para generar y conseguir trabajo dentro de lo que son las redes, aprovechando las plataformas, que son muy importantes para la gente que no vive en una ciudad grande, entendiendo que no es tan necesario estar en esos lugares para dedicarse a esto”, expresó.

Asimismo, el productor musical señaló que su intención es también la de “romper muchos mitos con respecto a la industria” ya que “siempre se presupone que sin equipamiento no se puede, cuando en realidad con una computadora se puede empezar a hacer cosas; me interesa motivar a la gente, porque lo más importante no son los equipos, sino tener muchas horas de práctica concentrándonos en los conocimientos”.

“La primera clase fue un pantallazo de la parte técnica, de lo que implica tener un estudio en nuestras casas; la segunda es para ver las producciones famosas de afuera, multi canales y canales individuales, también ejercitar la escucha, intentando reconocer los elementos de una canción; en la tercera clase entramos en la parte técnica de cómo se arma una sesión, qué tipo de procedimientos existen; finalmente los participantes se llevan un librito que armamos, con toda la información que dimos acá”, concluyó.

Por su parte, el Director Provincial de Promoción Científico Tecnológica, Guillermo Leal, aseguró que para él “es un orgullo” convocar a estos profesionales a que den cuenta de su expertis en el trabajo que realizan, ya que “Lui Piluso nos está compartiendo toda su experiencia, no solo con las charlas en sí, sino además acompañando a los participantes, respondiendo preguntas y hablando con ellos, lo que es muy importante”.

“Nosotros partimos de la hipótesis de que alguien como productor puede acercarse y trabajar en conjunto con Lui Piluso, eso por suerte sucedió; también nos propusimos pensar que una persona que está con su computadora haciendo música en su casa, sin muchos equipos, se puede llevar un consejo, y por suerte es lo que también pasó, así que estamos muy conformes con esta capacitación”, agregó.

En relación a las posibilidades que brinda esta master class, el funcionario destacó el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección Provincial de Promoción Científico-Tecnológica, en los llamados “nuevos oficios digitales”, en particular hizo hincapié en que “hablamos de industrias sin chimenea, de programación, desarrollo de software y por supuesto que la producción digital, la producción de sonido tiene que ver con esto porque es algo que se puede hacer desde la casa, desde un estudio hogareño se puede realizar perfectamente y es una salida laboral para muchos”.

Finalmente, Leal celebró la participación y recordó la importancia de que “cuando se es joven, cuando se es adolescente cuesta mucho integrarse y conocer gente nueva, vinculada con las motivaciones de cada uno; es por eso que me gusta resaltar cuando doy comienzo a las charlas, la posibilidad de acercarse a los Polos Creativos de la provincia, sentirse contenido por el equipo que trabaja; somos todas personas que nos encanta la ciencia y la tecnología, nos encanta aprender también, entonces darle a mucha gente la posibilidad de encontrar un lugar dónde se los incorpora y no se los excluye, para mí es muy gratificante”.