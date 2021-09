El Gobierno estima que hay unos 10 mil fueguinos que decidieron no vacunarse

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Dra. Judith Di Giglio, explicó hoy en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina que el Gobierno estima que existen unos 10 mil vecinos que han decidido activamente no vacunarse contra el coronavirus.

Para llegar a este número, explicó, el Gobierno utiliza el padrón electoral que habla de unos 135 mil fueguinos mayores de 18 años: «De ese total tenemos 111 mil vacunados aproximadamente, por lo que estamos hablando de una adherencia mayor al 90% al plan de vacunación», indicó.

«Hay personas que pueden no estar en el sistema por algunas circunstancias, por ejemplo hay estudiantes que ya se han vacunado en otro lugar o vecinos que residen activamente en otras provincias», señaló, aunque reconoció que otro porcentaje decididamente han decidido no vacunarse: «Podemos hacer un cálculo de que unas 10 mil personas decidieron no colocarse una vacuna».

«Como la vacuna no es obligatoria y es voluntaria no tenemos el número objetivo», añadió, y adelantó que esto seguirá siendo así al menos por ahora.

«Nosotros queremos poder brindar la posibilidad de completar esquema, aún no hemos podido completar esquema porque debemos esperar el intervalo interdosis… por ahora pedir algo obligatorio que no hemos podido garantizar a todos es complejo», contestó al ser consultada sobre la posible obligatoriedad de la vacuna para realizar actividades, y cerró: «Va a ser una herramienta fundamental, pero debemos aguardar algunas semanas; primero debemos darle la posibilidad a todos de completar su esquema».