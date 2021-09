Stefani: «Muchos me desconocieron y eso me obligó a mejorar»

Héctor «Tito» Stefani se transformó ayer oficialmente en candidato a revalidar su banca en el Congreso Nacional, luego de liderar la lista más votada de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego.

Tras la celebración, el parlamentario dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y reconoció sentirse «sorprendido» por el contundente apoyo que recibió de parte de la ciudadanía y recordó «que las encuestas nos daban una pequeña diferencia a favor en la Provincia, pero no con este margen».

De todos modos, reconoció: «No ganamos nada, ganamos una PASO, la elección es el 14 de noviembre y el desafío es terrible y por eso tenemos que convocar a todos los sectores de Juntos por el Cambio a construir un proyecto de país».

A la hora de buscar una explicación para el duro golpe que sufrió el Gobierno nacional, Stefani resaltó que «se dieron varias cosas, me parece que tuvimos una pandemia y una mala administración de esa pandemia… preferíamos tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos y terminamos teniendo más de 100 mil muertos; en el tema de vacunas nos metimos a elegir con posturas ideológicas y no nos fue bien», y agregó: «Nunca hubo un plan económico, tenemos una inflación mensual que es la misma que tienen los países vecinos en un año y en el Congreso el debate legislativo ha sido muy escaso».

Además, consultado por la unión con las otras cuatro listas que disputaron con la suya un lugar en las elecciones generales, refirió que habrá «una reunión en los próximos días cuando pase todo esto y hagamos un análisis de la elección y vamos a trabajar todos juntos».

Sin embargo, también admitió: «Muchos me desconocieron y eso te toca una fibra que te obliga a mejorar y nos obligó a sacar lo mejor que teníamos; todos las demás críticas no alcanzan a la que yo hago, pero hay que mirar para adelante, la vida se construye con el presente y teniendo un futuro por delante».

Por último, habló de su relación con Pablo Blanco y dijo: «Yo con el Senador no tengo problema desde el punto de vista personal, no soy amigo, pero tenemos que formar un equipo».