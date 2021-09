En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la artista señaló que “está referenciado en un lugar icónico para los riograndense, como es el Cabo Domingo, tiene importante contenido educativo sobre Tierra del Fuego, el cuidado de las costas y de la fauna marina también”.

Además, la autora remarcó que “está pasado al sistema de braille por Sergio Sena, mi amigo no vidente y estamos muy contentos porque es un hermoso mensaje para mi primer nieto, y como iba a ser el rey de la casa elegí el Pingüino Rey para que representará su papel”.

Sobre la historia del protagonistas y los personajes que lo acompañan, Arasena expresó que “está junto a la gaviota Lola, Adela una rata almizclera, está el zorro Salomón, está el cangrejo, está el perro Federico, está también un peón de la estancia, está Florencia una orca, y es un emotivo homenaje para alguien muy especial, un angelito del cielo”.

En diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, la escritora señaló que “el cuento tuvo muy buena aceptación en todos los jardines, en los establecimientos escolares, así que están todos muy contentos, los papás, los profes, las seños, los profes también de la escuela especial y los niños muy contentos con el trabajo”.

“Estamos muy agradecidos por todos estos hermosos momentos que me hacen pasar con este cuento, muchas anécdotas y muchas cosas hermosas que me llaman y me cuentan los chicos”, indicó la creadora.