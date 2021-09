La Secretaría de Comercio de la provincia de Tierra del Fuego logró concretar en las últimas horas el acto administrativo iniciado contra un comercio deportivo por el incumplimientos de protocolos sanitarios.

El subsecretario de Comercio, Jaime Alderete, confirmó a ((La 97)) Radio Fueguina que se trata de una cancha de fútbol ubicada en calle Almafuerte y que había sido clausurada en dos oportunidades por diversas faltas.

La sanción es por poco más de $29 mil, pero teniendo en cuenta que el apoderado del comercio se acogió al pago voluntario y dio cumplimiento a las exigencias del Gobierno, terminará abonando unos $7500.

«Este comercio puntalmente es una cancha de fútbol y tuvo dos clausuras, una en el mes de agosto del año pasado por no respetar la prohibición de funcionamiento de las canchas cuando no se podían ejercer deportes en conjunto y sobre todo de contacto», recordó, y agregó: «Sobre fin de año tuvo una segunda clausura porque tampoco estaba respetando el aforo predeterminado para la actividad que se estaba realizando y no estaban las condiciones sanitarias del edificio».

Además del pago de la multa, el comercio también debe abonar una solicitada en algún medio de comunicación de Tierra del Fuego en la que se explique lo ocurrido.