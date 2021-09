Susana es una vecina de Río Grande, madre de un joven de 16 años que actualmente padece el flagelo por la adicción a las drogas. La mujer pide ayuda a la Justicia para que el mismo sea tratado como corresponde, según la gravedad de su problemática y en resguardo de profesionales.

“Mi hijo desde el 2019 comenzó a manifestar estos consumos que está padeciendo. Empecé a realizar pedidos de paradero porque se retiraba de casa por varios días y hoy es más frecuente”, dijo la madre del joven en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Desde octubre del año pasado, la mujer pidió en el Juzgado la protección hacia el menor, ya que el consumo va avanzando día a día, conduciendo a conductas delictivas. Sin embargo, las presentaciones realizadas primero ante el Juzgado de Familia del Dr. González y luego ante la Dra. Montero, no han tenido éxito.

“Hasta el momento solamente me han brindado tratamientos ambulatorios, a pesar de todas las evidencias que mostré, que mi hijo no está en condiciones para usar ese tipo de tratamiento porque al no ser una obligación para él y para nosotros es imposible. Hoy nosotros no tenemos autoridad sobre él, el juzgado y la policía tampoco”, consideró la mujer y añadió: «Lo hemos llevado a dos evaluaciones en Salud Mental, que de hecho en su momento estaba lúcido, pero se sabe que ninguna persona adicta va a reconocer su adicción”.

Es por esto que piden hoy su derivación a un centro de rehabilitación en Buenos Aires: “Presenté la propuesta para que sea tratado por profesionales y que realmente me digan la problemática que tiene. Necesito que esté resguardado para que no siga en situación de calle, actualmente yo lo puedo disfrutar a mi hijo horas nada más, después se va y no hay nadie que lo detenga”.

“Seguimos todos los días con problemas, se empezó a autolesionar, ha estado internado con lavaje por pastillas y está todo reflejado en estudios su consumo. Es muy triste lo que estamos pasando porque cada vez que se va no sé si me lo van a traer vivo. Él es un ser humano, tiene el derecho de vivir bien, con su padre estamos con él, no lo dejamos, pero necesitamos que por favor me respondan”, lamentó, y pidió que sea tratado como una persona con una enfermedad y no como un delincuente.

“Es muy triste saber que él está cometiendo actos delictivos como robar porque necesita para consumir. Se está perjudicando mucho a él mismo y a otros, pero no está actuando él mismo, le pueden decir delincuente o drogadicto, pero quiero que vean y sepan que hay otros casos de adictos que pasan por esto mismo y nadie nos responde”, resaltó.

“Necesito que la justicia tome cartas en el asunto para que mi hijo no siga avanzando en esto, no estoy de acuerdo con un tratamiento ambulatorio porque no lo vamos a poder lograr, él necesita estar contenido las 24 horas con especialistas”, concluyó.