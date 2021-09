En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Meza rechazó la propuesta de la gestión de Gustavo Melella por considerar que la misma no saca a los maestros de la pobreza, teniendo en cuenta el valor de la canasta básica familiar.

“La propuesta del gobierno consta de dos tramos y en septiembre estaríamos cobrando 55.306 pesos, elevan el monto de material didáctico y plantean una mesa de revisión en diciembre”, sostuvo la referente, y agregó que “desde La Roja planteamos que esta propuesta va hacer o tiene que ser rechazada porque ya fue rechazada anteriormente por los docentes y las docentes de Tierra del Fuego, porque simplemente nos sigue dejando por debajo de la línea de pobreza”.

“Consideramos que nosotros tenemos que ganar igual que la canasta familiar y con un cargo tenemos que poder vivir, se debatirá esta nueva vieja propuesta y saldrán los mandatos para el congreso que es el día miércoles”, expuso la dirigente.

Por otra parte, la profesora del Polivalente de Arte y del Colegio Haspen adelantó que se discutirá internamente la cuestión del regreso a las clases presenciales, entendiendo que no están dadas las condiciones edilicias en la mayoría de los edificios escolares.

“También está planteado discutir el tema de la presencialidad en las escuelas, y lo que se plantea hacer es impugnar el acto administrativo de la resolución del Ministerio que llama a todos y todas las estudiantes a volver este lunes a las aulas -precisó Meza-; y por otro lado se plantean presentaciones legales individuales de cada docente”.

La gremialista advirtió que “desde La Roja planteamos que la presencialidad en estas condiciones es también algo que no tiene que pasar, porque las escuelas no están en condiciones, durante la pandemia no han puesto un peso en infraestructura”.