Fernando Gliubich“Nuestro compromiso es legislar para favorecer la generación de empleo, y no más impuestos”

“Nuestro compromiso es legislar para favorecer la generación de empleo, y no más impuestos”

Río Grande.- Río Grande.- El precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical Fernando Gliubich fue recibido en la Cámara de Comercio por el presidente de la institución José Luis Iglesias, mientras la vicepresidenta Marilina Henninger, y asociados de la Cámara participaron vía ZOOM.

De la reunión también participaron los restantes integrantes de la lista Adelante TDF 502C por Juntos por el Cambio Verónica Pani, José Mallemacci y Marcia González.

Durante el encuentro las autoridades de la Cámara y asociados escucharon las propuestas del candidato de la lista Adelante TDF 502C por Juntos por el Cambio, como así también fueron expuestos por parte de los comerciantes las problemáticas que atraviesa el sector comercial.

En este sentido Gliubich afirmó que “el compromiso de la lista 502C es legislar para favorecer la generación de empleo, y no más impuestos, ni más presión impositiva y tributaria, realmente todo lo que hace al sector privado hoy está pasando por un nivel muy crítico debido a estos factores, y a la falta de actividad económica”.

Por tal motivo precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical consideró que “es urgente consolidar una estrategia macroeconómica integral que tenga como objetivo central la agregación de valor, la generación de divisas y la creación de empleo, por lo cual necesitamos una política monetaria que fomente el ahorro en moneda local y busque gradualmente salir de los controles y regulaciones cambiarias, una política cambiaria previsible que sustente la agregación de valor en la producción, una política tributaria que promueva la inversión y el empleo con políticas e incentivos focalizados, y una política de ingresos que reduzca la nominalidad de la economía y establezca precios relativos estables que brinden mayor previsibilidad para todos los sectores”.

Asimismo resaltó como de suma importancia la “generación de líneas de créditos subsidiadas, en la que el Estado realice una fuerte intervención para poder ayudar a todo lo que hace al sector comercial”, dijo, al tiempo que entendió que “las tasas de estas líneas de crédito no pueden superar una tasa de 23 o 24 puntos, con lo cual estaríamos hablando de que el Estado debería subsidiar básicamente el 50% de esa tasa, teniendo en cuenta una inflación reinante del 50-55% anual”.

En cuanto a la reactivación y recuperación económica, Gliubich planteó que “se necesita el diseño de una serie de incentivos para la inversión, el empleo y el desarrollo de las economías regionales y empresas de todos los tamaños, se trata de medidas enfocadas en la creación de incentivos tributarios a la inversión y el empleo, la ampliación del financiamiento productivo en los canales bancarios y del mercado de capitales, la recuperación de exportaciones industriales, la reactivación de la demanda, el desarrollo de la industria 4.0 y la incorporación de nuevas tecnologías y la consolidación de una política pyme y la profundización del desarrollo regional”.

Por último Gliubich fue contundente al afirmar que “es necesario no sumar nuevos impuestos, y si bien Tierra del Fuego está exenta de la gran mayoría de los impuestos que tenemos a nivel nacional, en el caso de nuestra provincia la actividad económica se ha enfriado producto de la pandemia, este consumo para reactivarlo tiene que ser de una manera inteligente, lo que significa estimular determinado sectores que hacen a la economía, garantizando el acceso a los servicios y a los bienes básicos que tiene una sociedad, donde hoy el acceso a la canasta básica es inalcanzable, un jubilado hoy en nuestro país cobra el 50% del valor de la canasta básica, por lo cual se hace muy difícil llegar a fin de mes, entonces para poder disminuir los impuestos en principio lo que se debe hacer es congelar todo lo que respecta a la base impositiva, que el Estado siga recaudando en el mismo nivel, pero de alguna manera deberá racionalizar el gasto, lo mismo que sucede en la economía familiar”, concluyó.