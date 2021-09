Río Grande.- El precandidato a diputado nacional por la UCR Fernando Gliubich participó de una charla debate junto a otros precandidatos del espacio de Juntos por el Cambio y de otros partidos políticos en el Centro Social y Cultural Vecinos en Acción de la ciudad de Tolhuin.

En este sentido Gliubich señaló que “este tipo de debate lo tendríamos que haber promovido desde el día uno en el ámbito de la provincia, donde todas las listas estén presentes, vernos las caras, conocernos, acercarnos a la gente y contarles nuestras propuestas y proyectos, pero lamentablemente eso no sucedió, como así tampoco hoy algunos candidatos no quisieron participar de este espacio que nos brindaron los vecinos de Tolhuin para describirles nuestras propuestas”.

Durante el debate, Gliubich dijo que “hoy para Tolhuin es algo prioritario la salud, la educación, y el trabajo, sabemos que es algo prioritario porque así me lo han expresado los vecinos de esta ciudad desde el año pasado que la venimos recorriendo, por lo tanto es indispensable que una vez que lleguemos a la Cámara Baja gestionar de una vez por todas un hospital para esta ciudad, gestionar fondos a nivel nacional para la construcción de un nuevo hospital para la ciudad de Tolhuin, que deje de ser un tema de campaña, que sea una realidad”, sentenció.

Asimismo marcó que “debemos traer profesionales para radicarse en esta ciudad, y esto lo podemos llevar adelante desde la Cámara Baja gestionando convenios con círculos profesionales, Universidades, de manera de poder radicarlos en la ciudad, y traer esas capacidades vinculadas tanto a la salud como a la educación”.

Con relación al empleo, imprimió que “Tolhuin tiene dos ejes en su matriz de desarrollo productivo que son fundamentales, una tiene que ver con el sector primario, vinculado a la ganadería, a la agricultura familiar, y a la actividad forestal, y el otro eje fundamental tiene que ver con la actividad turística, donde muchas veces la actividad turística no es ponderada de esa manera, no es incluida dentro de lo que vendría ser la agenda turística de la provincia, pero debemos gestionar para que ese turismo de la ciudad de Ushuaia venga a Tolhuin”.

Por último Gliubich consideró como sumamente importante que “el próximo 12 de septiembre toda la ciudadanía vaya a votar , necesitamos que la gente vaya y vote porque es la manera de poner en valor la democracia, nosotros nos comprometemos a defender los valores de la democracia, la división de poderes, la Republica, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para generar un circulo virtuoso entre el ahorro, la inversión productiva, la educación, la salud, es la manera a través de la cual unidos vamos a salir adelante todos los fueguinos”, concluyó el precandidato a diputado nacional por la UCR Fernando Gliubich.