En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Victoria expresó que “somos protectoras que estamos todas por separado y nos unimos en una ONG que se llama Huellitas Fueguinas y así nos vamos organizando de a poquito para poder ayudar pero igual es una tarea que viene desde hace años”.

Respecto de un hecho que se dio a conocer por las redes sociales, la vecina mencionó que “Guardia Animal publicó el tema de unos perros que están en una chacra que yo vi una foto de 5 hembras que son cachorras y al mundo vendrán 8 cachorros de cada una de esas hembras, y el enojo que tenemos en conjunto es el tema de zoonosis, que en esta semana supuestamente no había insumos para castración”.

“No puede ser que no haya insumos porque hay gente que quiere castrar y cuando vas a la página te dan solamente 5 turnos por quirófano, son tres quirófanos, son 15 turnos al mes que están brindando supongo yo”, indicó Victoria, y añadió que “así sean 30 turnos al mes es muy poco para la cantidad de gente y la cantidad de animales que hay, no alcanza”.

“Todo esto conlleva un montón de cosas que en realidad nos estamos haciendo cargo nosotras y no el Estado como corresponde -mencionó la mujer-, aunque a nosotros no nos molesta, porque esto es algo que te nace y no es algo que nosotros lo trabajamos, porque nosotros no cobramos nada de esto”.

En diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, la vecina solidaria señaló que “la gente tiene que tomar conciencia de la castración a tiempo” y destacó que “los animales no tienen que estar en la calle”.