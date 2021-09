En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la maestra Anahí Estrada comentó que “soy bailarina de folklore desde muy chiquita”, y detalló que “siempre me dediqué a esto por el tema de mis padres desde muy chica”.

“Estudié la carrera de folklore y por distintas cuestiones recién este año 2021 me recibí”, relató Anahí. “Siempre me gustó bailar folklore, desde chica, mis padres son del norte y siempre me inculcaron la tradición y por eso estoy con la docencia”, añadió.

Respecto de lo que más le atrae de su profesión, explicó que “es lindo pasar la tradición a las nuevas generaciones, como la juventud y los niños, y también compartir con los adultos y con los adultos mayores”.

“La verdad me pone muy contenta compartir todos estos conocimientos para que ellos aprendan y valoren nuestras costumbres”, reiteró la docente, que enseña el arte de la danza nacional desde los 19 años.

“Al principio, cuando yo estudiaba la carrera, quería bailar y cuando te recibís se enseña lo que es la danza y la historia de la danza, y no tan sólo bailar, sino también la música, la literatura, porque es una ciencia el folklore -sostuvo Anahí-; entonces enseñar también a las personas y valorar es algo que se va transmitiendo de generación a generación”.

En diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, la joven fueguina destacó que “para mí es muy importante porque eso se valora y es parte de nuestra identidad como argentinos, yo bailo casi seis o siete horas por día, enseñando a muchos grupos no tan sólo a los jóvenes, sino también infantiles, juveniles, adultos, adultos para principiantes, adultos avanzados y también para los abuelos”.