En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Abril comentó que “son dos mundos que en un punto se encuentran porque, gracias a que yo pude estudiar en profundidad la lengua, soy traductora de inglés, pude descubrir y volcarme a esta otra pasión que hoy en día reina en sí todos mis placeres y que es la poesía, y que me doy cuenta que es lo que más me apasiona hacer, por supuesto sin dejar de lado lo laboral”.

Acerca de sus estudios secundarios en Río Grande, la profesional remarcó que “fui casi toda mi vida a la María Auxiliadora, pero noveno grado me cambié al CIERG porque me quería especializar en Ciencias Naturales”.

Abril relató que “antes quería ser veterinaria pero en el último año me di cuenta de que lo que más me gustaba era el inglés, y me di cuenta de que lo que más me gustaba era estudiar la lengua”, y añadió que “eso me permitió el traductorado, no sólo enfocarme en Inglés, sino también descubrir las grandes riquezas del Español”.

En diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, la profesional y escritora detalló que “de la traducción, como ejercicio profesional, se puede vivir completamente”, teniendo en cuenta que en su caso particular está trabajando para una empresa de Australia.

“Si bien mis funciones no son 100% traducción, también me encargo de traducir por ejemplo los artículos de la empresa para el blog, el marketing, todo lo que es recepción de clientes, y así todo, si no quisiera trabajar con una empresa, podría trabajar de manera independiente, porque es completamente factible, y tanto de traductor, como de intérprete hay muy buenas salidas laborales”, explicó Abril.