Usurpación en la Margen Sur«Sorprende el nivel de organización, esto no fue algo espontáneo»

El abogado Francisco Ibarra representa legalmente desde este fin de semana al propietario de la chacra usurpada el pasado día sábado por decenas de familias bajo las órdenes de los punteros José Godoy y Jorge Guzmán.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el letrado se refirió al comienzo del conflicto, y relató: «El sábado conocimos esta situación gracias a que el Municipio y el Gobierno formularon las denuncias y esto permitió que la Policía intervenga y evite una ocupación masiva del terreno».

«En principio eran más de 100 personas, pero eran liderados por estas dos personas, Godoy y Guzmán, que son los cabecillas de esta toma», disparó, y agregó: «Hasta la tarde seguían allí pero el Juzgado dispuso la detención de los dos cabecillas y esto hizo que la gente cesara en su intención».

«Me llamó la atención la organización, esto no fue algo espontáneo… fue organizado por las personas que estuvieron al frente de esta toma», valoró el abogado, y consideró que «fue determinante la posición de la Municipalidad y el Gobierno para no avalar esta toma de tierras».

«Esto no solo preocupa como abogado o como representante de quien sufre la usurpación, me preocupa como vecino… estas personas arengaban la toma por el simple hecho de que ellos no tenían tierra y como esas tierras no estaban siendo ocupadas ellos las podían ocupar», dijo, y cerró: «Violan la propiedad privada alegando derechos de ocupación que no existen y llevando a otras personas a cometer delitos».