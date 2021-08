El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud informa que abre un nuevo dispositivo para lograr un mayor alcance de fueguinos y fueguinas con esquema completo de vacunación contra el COVID-19.



En este sentido, desde este martes 24 de agosto se va a implementar un cronograma preestablecido para que se acerquen a los vacunatorios de la provincia aquellos vecinos y vecinas, que tengan primera dosis, deban completar esquema y no tengan turno asignado. En el caso de aquellas personas que cuenten con un turno, deben asistir dicho día y horario.



El objetivo de este nuevo dispositivo, junto con los que ya se vienen desarrollando en la provincia, es que la mayor cantidad de fueguinos y fueguinas completen el esquema de vacunación contra el COVID-19.



Independientemente de esta nueva herramienta, cabe destacar que se continuará convocando a la población para segunda dosis, mediante los diversos dispositivos vigentes como son el SMS; el llamado automático y/o el llamado por un operador.



Actualmente, se ha logrado más de 50 mil esquemas completos de vacunación y más de 104 mil vecinos y vecinas tienen la primera dosis. Es por eso que, en este mes de segunda dosis, como lo ha planteado el Ministerio de Salud de Nación, se intensifica esta exitosa campaña de vacunación que se viene desarrollando en Tierra del Fuego.



A fin de continuar con esta modalidad se estableció un cronograma específico para Ushuaia y Río Grande y convocar a vecinos y vecinas que se acerquen a los respectivos vacunatorios para completar esquemas.



Se detalla por ciudad los días, horarios y dosis que se colocarán para completar esquemas. Cabe mencionar que la disponibilidad de dosis depende de la cantidad de vacunas enviadas desde la cartera sanitaria social.



Deben acercarse con DNI y libreta de vacunación, no deben presentar síntomas compatibles con COVID-19 y no deben haber recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días.



USHUAIA – VACUNATORIO EX CASINO



Martes 24 de agosto:



Se convoca durante la mañana (de 9 a 12:20 horas) a quienes se hayan colocado primera dosis de Sputnik V hasta el 29 de junio, inclusive, para completar esquema con 2° dosis de Moderna.



Se convoca durante la tarde (de 13:30 a 16:50 horas) a quienes se hayan colocado primera dosis de AstraZeneca hasta el 29 de junio, inclusive, para completar esquema con 2° dosis de AstraZeneca.



Miércoles 25 de agosto:



Se convoca durante la mañana y tarde (de 9 a 12:20 horas y de 13:30 a 16:50 horas) a quienes se hayan vacunado con primera dosis de Sinopharm hasta el 26 de julio, inclusive, y deban completar esquema con 2° dosis.



Jueves 26 de agosto:



Se convoca durante la mañana (de 9 a 12:20 horas) a quienes se hayan colocado primera dosis de Sinopharm hasta el 26 de julio, inclusive, y deban completar esquema con 2° dosis.



Viernes 27 de agosto:



Se convoca durante la mañana y tarde (de 9 a 12:20 horas y de 13:30 a 16:50 horas) a quienes se hayan colocado primera dosis de AstraZeneca hasta el 30 de junio, inclusive, y deban completar esquema con 2° dosis.



RÍO GRANDE – VACUNATORIO GIMNASIO MURIEL



Martes 24 de agosto:



Se convoca tanto durante la mañana como por la tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 17 horas) a quienes se hayan vacunado con primera dosis de AstraZeneca hasta el 29 de junio, inclusive, y deban completar esquema con la 2° dosis.



Miércoles 25 de agosto:



Se convoca tanto durante la mañana como por la tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 17 horas) a quienes se hayan vacunado con primera dosis de AstraZeneca hasta el 29 de junio, inclusive, y deban completar esquema con la 2° dosis.



Jueves 26 de agosto:

Se convoca tanto durante la mañana como por la tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 17 horas) a quienes se hayan vacunado con primera dosis de Sinopharm hasta el 23 de julio, inclusive, y deban completar esquema con la 2° dosis.



TOLHUIN



En el caso de las vecinas y los vecinos de Tolhuin que tienen primera dosis y deben completar el esquema de vacunación contra el COVID-19, deberán aguardar a ser convocados por personal del Centro Asistencial Tolhuin (CAT).



El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios evaluó que “dicha decisión política sanitaria se efectuó entendiendo que la vacuna es esperanza y es una herramienta más para hacer frente a la pandemia”.



“Desde el Gobierno de la Provincia, reiteramos que como Estado evaluamos y definimos aquellas medidas que favorecen el cuidado y vida de las personas, ampliar el Plan de Vacunación contra el COVID-19, es una acción que va en ese camino” reflexionó.



De igual modo, el Secretario resaltó el compromiso de las vecinas y los vecinos de Tierra del Fuego, asegurando que “tenemos que redoblar los esfuerzos y llegar a todos y todas. Es necesario y fundamental tener esquema de completo de vacunación contra el COVID-19, por eso desde la cartera sanitaria hacemos el esfuerzo de abrir los vacunatorios para aquellas personas que no tengan turno asignado y puedan completar esquema”.



“Es probable que varias personas se acerquen a los vacunatorios en ambas ciudades, por eso pedimos la comprensión del caso, entendiendo que sabemos que habrá fila, pero en este mes de la segunda dosis es fundamental que la mayor cantidad de fueguinos y fueguinas tengan esquema coleto de vacunación” concluyó.