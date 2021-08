Susy es una emprendedora local que encontró una salida laboral en la costura de corte y confección, debido a la complicada situación que genera la pandemia. Creó la marca Areca en honor a su madre y hoy trabaja en el diseño y creación de moldes y prendas.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la vecina comentó que “en mi caso es algo mágico, siempre me gustó coser, desde chiquita, así que cuando tuve la posibilidad estudié obviamente, me preparé ,y el tiempo de pandemia dio lugar a que yo me enfocara mucho más en la costura, que es algo que amo”.

“La idea era en mi tiempo libre hacer algún tipo de trabajo de cambio de cierre, dobladillos, esa era la idea al principio, pero después, cuando obviamente me fui preparando, y vi que me fue gustando, cada vez más empecé a confeccionar y estudié diseño, moldería y ahora me dedico a lo que es la confección de prendas desde cero”, expresó Susy, y agregó que “entonces en el tiempo de pandemia empecé a full y empecé a tener trabajo y a tomar trabajos que me llevaban”.

Areca era el apodo de su madre y por eso el nombre de la firma. “En realidad no sabía qué significaba Areca que era el sobrenombre de mi mamá, obviamente que yo no sabía, lo escuchaba que la llamaban Areca, porque se llamaba Martina y, cuando surgió todo esto, me puse a pensar y se me ocurrió Areca en honor a mi madre, y empecé a investigar y descubrí qué, en realidad, el nombre de una planta, un arbolito muy lindo”.

En conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, Susy remarcó que ahora ya no toma pedidos para hacer arreglos de ropa, ya que está enfocada en la confección de prendas nuevas. Añadió que “yo confecciono la prenda y tengo a la venta y, por ahí, si alguna amiga, algún conocido, a alguien necesita que haga algo yo le hago la confección y si alguien me viene ya con su diseño, obviamente también lo confeccionó”.

Los interesados pueden encontrar sus productos a través del nombre areca.tdf en Instagram y Areca en Facebbok. Además, pueden comunicarse con la emprendedora al número 2964-485794.