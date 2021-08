En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el vicepresidente del Centro de Estudiantes, José Ruiz, explicó que “estamos teniendo diferentes problemas edilicios que venimos llevando desde hace bastantes años”, y agregó que “hubieron diferentes arreglos que se hicieron en el colegio, pero no fueron perdurables y, al pasar de dos días o tres días, que volvimos a la presencialidad, volvieron a aparecer estos problemas edilicios, que sería básicamente el problema de la calefacción”.

Por las condiciones del edificio, los estudiantes realizaron una manifestación el 20 de abril en Belgrano y San Martín “en protesta de pedir nuestros derechos a la educación, que se estaban haciendo de lado, ya que no tenemos calefacción, las puertas de emergencia están obstruidas, teníamos ventanas rotas y demás”.

Si bien en ese momento sus voces “de alguna manera fueron escuchadas”, cuestionan que fue “de manera provisoria”.

“A partir de esto están suspendiendo las clases en los diferentes turnos y hay que aclarar también que es el único colegio secundario de la Margen Sur y tenemos sobrepoblación en la institución”, señaló el referente en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Actualmente, el colegio cuenta con más de 700 alumnos. “Es un colegio hecho para dos turnos, pero por sobrepoblación de estudiantes, tenemos tres turnos, mañana, tarde y noche”, expuso el presidente del Centro de Estudiantes.

Ruiz comentó que “creemos que es por la sobrepoblación de chicos que están surgiendo diferentes problemas a base de eso, no se pueden abarcar aulas, se tienen que hacer recortes, como por ejemplo en el laboratorio que se dividió a base de muebles, a veces se ocupaba la biblioteca a falta de aulas y también tenemos un SUM que es bastante chico para más de 700 estudiantes que están siendo cursantes”.

Por otra parte, acerca de los pedidos efectuado ante las autoridades provinciales, el alumno sostuvo que “del Ministerio de Obras públicas y el Ministerio de Educación de vez en cuando nosotros recibimos respuestas, pero lamentablemente no estamos recibiendo soluciones, que eso es lo que estamos pidiendo, mandamos notas, nos escuchan pero no hay solución al problema, y eso lo que estamos pidiendo nosotros, que no sea una solución provisoria”.