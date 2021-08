Integrantes de la agrupación Ingeniería Solidaria, que depende de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, realizaron este domingo una acción solidaria en el marco del Día de las Infancias.

Los jóvenes, en su mayoría estudiantes de la carrera de Ingeniería, agasajaron a los niños en su día. Para lograrlo contaron con la colaboración de integrantes del Espacio Joven del Municipio de esta ciudad que, de la mano de su directora, Débora Galichini, cedió el lugar para el armado de los presentes.

Lo cierto es que los estudiantes se pusieron en campaña y, con la ayuda de la comunidad universitaria, lograron juntar los elementos necesarios para elaborar, armar y repartir cientos de presentes saludables que fueron entregados en el Comedores 15 de Octubre, Esperanza Fueguina, Pancitas Felices y Dar es amar y, luego se repartieron otros tantos en la plaza del sector para todos los niños que participaron.

“El año pasado no pudimos festejar el Día del Niño tecnológico y nos habíamos quedado un poco mal. Este año tratamos de organizar algo para agasajar a los chicos pero con este tema de la pandemia y las restricciones, realmente no sabíamos qué hacer. Se nos ocurrió hacer una colecta entre los profesores, amigos, y distintos integrantes del ámbito universitario con la colaboración de docentes, no docentes, amigos y algunos mangos que logramos juntar entre nosotros y compramos elementos para armar una merienda que contenía budines, pochoclos y postres que fueron donados por Othila”, explicaron los estudiantes organizadores.

Una vez que lograron contar con lo necesario para armar las meriendas, en la jornada del sábado 14 se pusieron en campaña para elaborar los budines, los pochoclos y del armado de cada una de las meriendas que serían entregadas en la jornada del domingo Día de las Infancias. “De inmediato nos pusimos en campaña y logramos armar más de trescientas meriendas que las entregamos en los comedores y algunas las repartimos en la plaza del sector”, aseguró Marcos Lucero, uno de los estudiantes, integrante de la agrupación.