Vecinos y vecinas de Río Grande se manifestaron este lunes en en la Plaza de las Américas en un reclamo por el derecho a no vacunarse y a tener una vida normal, según comentaron los asistentes.

Una de las mujeres sostuvo que “estamos haciendo un reclamo del tema de la vacuna, exigimos también el derecho que tenemos a no vacunarnos, a nuestro cuerpo, a decidir lo que nosotros queremos hacer, porque no están preparadas las vacunas realmente para este virus que supuestamente hay”.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la vecina sostuvo que “necesitamos también ser escuchados la otra parte, porque el 90% del país, del mundo, está con esto, pero realmente no saben realmente la verdad, qué es lo que quieren hacer con el tema este”.

“En Salud no sé si vamos a ser escuchados, ese es otro tema también, no estamos en contra de las vacunas, pero tampoco nos pueden quitar nuestros derechos como ciudadanos de poder seguir la vida normal”, indicó la referente.

“No estamos en contra de las vacunas porque realmente nosotros ya somos vacunados todo el tiempo, nos hemos vacunado ya con las otras vacunas de siempre desde que nacemos, pero esta vacuna realmente no está preparada para lo que nos quieren imponer, todo lo que es el virus, un resfrío, no está preparado científicamente”, expresó la mujer, y agregó que “en la misma noticia dice que son para animales, que son transgénicas, no es apto para humano y todas esas cosas, que necesitamos sí o sí que seamos escuchados y preparar algo bien para poder plantearlo”.

Respecto de las acciones llevadas a cabo por los manifestantes y la posibilidad de pedir una audiencia con autoridades sanitarias, la vecina explicó que “todavía nosotros no hemos planteado este tema porque tampoco nos dejan escuchar, están todos con el tema de la vacuna, la gente siempre se opone, uno muestra los videos realmente de los científicos que están hablando en contra de todos estos temas y te bloquean el Facebook o toman represalias siempre”.