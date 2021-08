El ex veterano de la Guerra de Malvinas y nominado al Premio Nobel de la Paz, se manifestó conforme con el comienzo de los trabajos forenses para identificar los restos en una fosa común del Cementerio Darwin.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Aro sostuvo que “sinceramente para todos nosotros esta segunda etapa del plan de proyecto humanitario significa mucho, significa no dejar a nadie en el campo de batalla, significa poner nombre y apellido a los compañeros que no están, significa levantar la esperanza de esas familias que aún no han encontrado un ser querido, y tiene un significado especial”.

“No buscamos culpables, buscamos que se haga de la mejor manera posible”, señaló el ex combatiente, y agregó que “sabemos que contamos con el mejor equipo del mundo, sabemos que no solamente son profesionales de la ostia, sino que son seres humanos ejemplares”.

“Estamos felices, contentos, esperando próximamente los resultados que se den y ojalá esa lista vaya cada vez creciendo más y podamos decir que encontramos cada vez a más compañeros, y ojalá que estas madres que aún están esperando puedan tener la paz que tanto se merecen”, dijo Aro en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Luego de cumplir una semana de aislamiento debido a la pandemia de coronavirus y los protocolos de las islas, un equipo internacional de seis expertos -entre ellos dos argentinos-, comenzó con las tareas forenses en una tumba colectiva denominada C 1 10, ubicada en Darwin, cerca de la cruz mayor que preside el camposanto.