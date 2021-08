A primera hora de la mañana de este viernes, el dirigente metalúrgico Ángel Gordillo fue notificado por su abogado de la decisión judicial que ratifica el fallo original de la jueza Cristiano que en abril le había quitado la tutela sindical.

Además, la Cámara a la que había llegado el fallo tras la apelación del asesor letrado del delegado, también le prohibió el ingreso no solo a IATEC, sino a las tres plantas con las que cuenta el Grupo Mirgor en Río Grande

«A raíz del último conflicto me notificaron la prohibición de ingreso a las tres plantas», confirmó hoy Gordillo a ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó: «La conciliación obligatoria no permitiría esto, pero hoy me encuentro sin poder ingresar a la planta».

«El Dr. Ayunes donde me confirmó que la Cámara publicó una sentencia firme a favor de la empresa y ahora estoy a la espera de saber cuáles son los pasos a seguir… ya fue notificada la empresa y el abogado, así que restaría ver cómo se manejará la empresa a partir de ahora», dijo, en relación a la consulta con su abogado.

En su fallo de abril de 2021 la jueza Edit Miriam Cristiano había resuelto hacer lugar a la solicitud de la empresa del levantamiento de la tutela sindical para permitir el despido en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese fallo fue apelado y ahora confirmado por la Cámara de Apelaciones. Queda aún la opción de apelar ante el Superior Tribunl de Justicia.