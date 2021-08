En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Marta comentó que perdió la visión de un ojo y ve poco del otro. Esto, sumado a que padece ataques de pánico y no tiene familiares en Río Grande ni en Santiago del Estero, desde donde arribó en el año 2018.

“Tuve desprendimiento de retina, que fue espontáneo, yo me golpeé con el marco de la puerta, pero no pasó nada, en Santiago Del Estero me decían que era un golpe nada más y después me derivaron a Buenos Aires y tenía desprendimiento de retina toral”, comentó la vecina, y agregó que “ahí me operaron, me pusieron el implante, me volvieron a operar después y me volvieron a cambiar el implante, y recuperé el campo visual”.

“En octubre de 2018 vine acá a Río Grande a trabajar, yo veía, yo tenía campo visual y después dejé de ver -lamentó la mujer-. No tengo familia, yo soy solita. Del ojo izquierdo no veo nada y del ojo derecho veo muy poquito, y encima, para sumarle a todo esto, estoy con ataques de pánico”.

“El psiquiatra en el hospital de acá de Río Grande me suministra la medicación porque no tengo para comprarla y tengo psicóloga, la Municipalidad me da una ayuda de módulos y, después, con la colaboración de los vecinos”, relató la señora en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Agregó que “encima yo pagaba 15.000 el alquiler y ahora se me fue a 18.000 y ya no puedo. Yo tengo una pensión no contributiva, entonces con eso pagaba el alquiler, pero me faltaba para el alquiler o para la comida o para mis gastos porque hace un año más o menos que no trabajo.

“El tema es que estoy encerrada todo el tiempo porque tengo miedo, por el problema que estoy pasando con los ataques de pánico, así que todo el día estoy en la casa, acá encerrada”, dijo Marta, y solicitó la ayuda de los vecinos.

“Yo lo que necesito es dinero para ver si puedo pagar mis gastos y para ver qué es lo que voy a hacer, porque yo tendría que volver a Buenos Aires”, expresó la mujer que vive en Yugoslavia 851.

El alias de su caja de ahorro en el Banco Nación es OLEO.MALETA.ACEITE.

Asimismo, respecto de las opciones que tiene para continuar con su vida, indicó que “yo me quiero quedar acá, ya me instalé acá, yo no quisiera pasar por esto, yo quisiera estar trabajando y no estar pidiendo a nadie, pero la situación no me permite por ahora”.