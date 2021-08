La joven artista Mariana Torales pinta con un pincel en su boca y realiza un sorteo solidario para poder cumplir su sueño de estudiar Bellas Artes en Formosa, su ciudad natal.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Torales comentó que “en primer lugar, estoy realizando un sorteo que se basa en esto de querer ir a estudiar a Formosa, quiero cumplir mi sueño para poder ir a estudiar mi carrera, el profesorado de Bellas Artes”.

“Entonces, se me ocurrió realizar un sorteo y cada numerito cuesta 100 pesos y por eso pido la colaboración de la gente”, mencionó la muchacha, y agregó que “se sortean tres cuadros realizados por mí, para el primero, segundo y tercer lugar”.

Debido a que la venta no ha dado grandes resultados, la artista analiza cuándo efectuar el sorteo: “Estaba pensando en realizarlo la semana que viene, porque ya tengo un mes o dos meses con este sorteo y digamos que no me fue muy bien en la venta, por eso es como que estoy dejándolo pasar al sorteo”.

Para los interesados en colaborar con su proyecto, Torales mencionó que “se pueden comunicar conmigo a través de mi número de celular 2964-697922, me pueden buscar por Facebook como Mariana Torales o Soledad Torales (su hermana)”.

Por otra parte, se refirió al desafío de instalarse en la provincia norteña: “Es como empezar de cero cuando yo vaya a Formosa, con solo decirte que no voy a tener cama, no voy a tener nada de nada sinceramente, tengo que empezar de cero; así que no sé cuánto dinero pero sí sé que es bastante lo que se necesita”.

Asimismo, si bien expuso que ha recibido algunos llamados de personas relacionadas con la política y las instituciones del Estado, subrayó que hasta el momento todo ha quedado en palabras.

“He recibido algunos algunos mensajes, pero como que todo queda en veremos, me dicen que me van a ayudar, pero como que no pasa nada al final y el viaje todavía no tiene fecha”, concluyó la vecina en la entrevista realizada por Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».