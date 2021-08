La provincia no recibe diarios ni revistas porque el distribuidor se fundió

El propietario del kiosco Las Vegas, Carlitos, confirmó que está completamente paralizada la llegada de diarios y revistas a la provincia.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el comerciante señaló que “por el momento no llegan porque acá había un distribuidor que era el encargado de traer las revistas y con esto de la pandemia tuvo varios problemas con los empleados, se le falleció uno y se fundió”.

“Se fue de la isla, así que hasta que no aparezca alguien que se encargue de proveer revistas no vamos a tener nada”, mencionó Carlitos, teniendo en cuenta que el desabastecimiento es tanto para Río Grande como para Ushuaia, ya que “no llega ninguna revista porque el distribuidor se encargaba de las dos ciudades y quedó acéfalo todo esto”.

Respecto de la situación puntual de los diarios, el kiosquero mencionó que “no llegan por dos motivos, primero por el horario del avión que, cómo llega a las doce de la noche, el avión ya traería los diarios del día que ya pasó y se distribuye el día después, o sea que sería un diario viejo; y después, por los costos del transporte del diario, que son caros y la poca venta que hay de diarios”.

Sin embargo, Carlitos remarcó que hay un mercado de personas que quieren comprar el diario en papel debido a que no les atrae leerlo por la web: “Sobre todo para la gente grande, la gente de mi edad, que estamos acostumbrados desde chicos a leer el papel, no es lo mismo verlo por internet; entonces quieren leerlo por el papel pero lamentablemente no llega ninguno”.

Acerca de la posibilidad de que alguien más retome la tarea de la distribución de diarios y revistas, el comerciante explicó que “hay dos o tres personas que están averiguando, lo que pasa es que son muy costosas las garantías que piden las distribuidoras de Buenos Aires para mandar, entonces están viendo, porque necesitas una logística bastante importante para distribuir los diarios y revistas, porque tiene que recibirlo en el aeropuerto, distribuirlos por los kioscos, después hacer las devoluciones, con no menos de 4 personas trabajando, más lo que te piden como garantía para que te las manden”.

“Ojalá que aparezca alguien pero por el momento no creo, hasta que no se solucione todo esto de la pandemia y se abra y se normalice todo, que algún día ojalá pase y ojalá aparezca alguien”, concluyó el empresario en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.