En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, la directora de la institución, Susan Gil, informó que los destrozos fueron descubiertos en la mañana del lunes, cuando el personal de limpieza ingresó al establecimiento.

“Se encontraron con que la puerta de la Administración había sido forzada, estaba caída y adentro había en una serie de desmanes”, comentó la docente, y agregó que “no pudimos seguir circulando por la institución hasta tanto no llegara el personal policial y de la Policía Científica y mientras ellos permanecieron, que fue prácticamente hasta el mediodía, haciendo las pericias”.

Sobre el lamentable hallazgo, incluyendo una puerta derrumbada a patadas, la maestra indicó que “nos encontramos con que la escuela había sido desmantelada más que robada”.

“Se rompieron muchas cosas, microondas, los monitores de las computadoras de la Administración, hubo rotura de puertas de la dirección, de los armarios de los preceptores que tienen las preceptorías, que permanecen abiertas porque nosotros tenemos un edificio que es compartido con el Cent 35, a quienes también les desmantelaron algunas oficinas -expuso la directora-; sacaron cosas, había una pantalla de televisor en el medio del SUM tiradas también, había una botella de fernet en la sala de profesores, habían estado jugando a la pelota, porque sacaron dos pelotas de la administración y jugaron en el patio de la escuela”.

Si bien anteriormente, como en casi todos los colegios, habían sufrido alguna rotura de vidrios pero nunca un ataque de este tipo: “En otros casos, hemos tenido roturas de vidrio, pero en este caso sí es la primera vez que nos ocurre de esta manera. Nos encontramos con los casilleros abiertos, la documentación que había sido en algunos casos, de algunos archivos, sacadas de los muebles y tiradas al suelo, las computadoras, también había elementos que no pertenecían a la oficina en donde los encontramos, que estaban en otras oficinas y no sabemos por qué los trasladaron a esa oficina en particular”.

Una de las incógnitas tiene que ver con el modo de ingreso de los delincuentes. En una entrevista con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día», Gil remarcó que “el SUM es utilizado los fines de semana por la Dirección de Deportes, así que no sabemos por dónde ingresaron estas personas, porque las puertas de emergencia estaban cerradas completamente; no es que encontramos la puerta de entrada forzada o la puerta de emergencia forzada, sino que estaban todas cerradas, no sabemos si entraron por la obra, aunque la puerta de emergencia permanece abierta, pero a la gente de la obra no le faltaba nada, pero ni la puerta de la obra había sido forzada”.