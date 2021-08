Conectividad Von der Thusen reclama por más vuelos para Río Grande

Río Grande.- Ante la cancelación de más del 50% de los vuelos que la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas tenía hacia la ciudad de Río Grande luego del inicio de la pandemia por COVID-19, vuelos que nunca más fueron restablecidos, el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen elevará un reclamo formal a diversos organismos para que se encuentre una pronta solución a un problema que persiste desde hace más de un año y medio.

En este sentido el edil mantuvo que “no solamente Aerolíneas Argentinas comenzó primero con la modificación de los horarios de los vuelos que parten desde Río Grande hacia Buenos Aires, sino que una vez que dio inicio la pandemia por COVID-19, los vuelos hacia nuestra ciudad fueron cancelados primero en su mayoría, posteriormente se restablecieron paulatinamente, y en ese restablecimiento Río Grande perdió más del 50%n de sus vuelos que al día de la fecha todavía no han sido repuestos”.

Asimismo sostuvo que “la provincia de Tierra del Fuego es aero dependiente, por lo cual resulta inadmisible que todavía la empresa Aerolíneas Argentinas no restablezca los vuelos hacia nuestra ciudad a los niveles que teníamos pre pandemia”.

También reclamó que “los vuelos aterricen en Aeroparque y no en Ezeiza por los trastornos que ello implica para los pasajeros del interior del país, teniendo en cuenta que al costo de los pasajes, hay que añadirle el costo del viaje desde Ezeiza hacia el centro de la ciudad, y la inseguridad que significa movilizarse a la madrugada en Buenos Aires”, dijo, al tiempo que agregó que “hoy resulta más barato un pasaje desde Ushuaia que uno desde Río Grande donde suele ser más caro”.

Von der Thusen también se refirió al alto costo de un pasaje de avión desde Río Grande hacia Buenos Aires señalando que “elevaré una minuta de comunicación en el que solicitaré a Aerolíneas Argentinas cómo se determina el cuadro tarifario correspondiente a las rutas aéreas desde y hacia Tierra del Fuego, dado que no se entiende que desde nuestra ciudad un pasaje salga entre 40 y 50 mil pesos ida y vuelta, teniendo en cuenta que vivimos en una isla, y cuando viajamos vía terrestre tenemos que pasar por un país vecino, por lo tanto debemos tener una conexión aérea más fluida y con precios económicos”.

Por último agregó que “mientras algunos vuelos salen casi vacíos desde Ushuaia, los riograndenses tenemos que quedar varados por no haber lugares”, dijo, al tiempo que reclamó que “los fueguinos deberíamos tener una tarifa especial, de por lo menos el 50% de descuento, dado que volar para nosotros no es un lujo, sino una necesidad”.