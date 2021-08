En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el delegado de la UOM, Ángel Gordillo, sostuvo que “venimos denunciando persecuciones hacia los compañeros, es increíble la persecución, ahora los compañeros no pueden tener algún tipo de discusión, trabajamos unas 1.500 personas y no todos tienen el mismo pensamiento”, haciendo referencia a un altercado entre trabajadores que finalizó con el despido de dos de ellos.

“Esto sucedió el día miércoles, me llaman, me hago presente y habló con la compañera en primera instancia y con el jefe de planta, donde tranquilizo las cosas, le plantéo a la compañera y me plantea lo que supuestamente había pasado, le digo que se tranquilice que iba a hablar con los compañeros, me fui y hablé con los compañeros, todo quedó entre compañeros y se había resuelto”, detalló el sindicalista.

“Nosotros entendemos que los problemas de los compañeros los resolvemos entre los compañeros de la UOM, la empresa sale a convencer a esta compañera para que haga una denuncia a estos compañeros y, sin tener comunicación con él ni con la representatividad gremial, lo que hace generar una desvinculación”, añadió Gordillo en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

El referente de la Unión Obrera Metalúrgica expresó que “hemos presentado la denuncia al Ministerio de Trabajo planteando estas persecuciones laborales que están sufriendo las compañeras y los compañeros, inclusive el cuerpo de delegados de la planta IATEC, donde el Ministerio de trabajo sigue haciendo silencio lamentablemente, porque estas cosas no deberían pasar”.

“Hicimos la asamblea en una de las plantas que en este momento están paralizadas en apoyo al compañero y a la compañera que hace 15 años que trabajan y jamás han tenido inconvenientes y ahora vamos a hacer una asamblea en la otra planta para lograr el mismo acompañamiento”, amplió Gordillo en el día de ayer.

La intención del gremio es “tratar de frenar todas estas situaciones que venimos viviendo, como lo que pasó el año pasado, donde nos dejaron a 40 compañeros y compañeros con enfermedades profesionales, compañeros que tenían denuncias de ART y compañeras embarazadas”.