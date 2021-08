Sabrina es una vecina de Río Grande que está varada en Buenos Aires porque Aerolíneas Argentinas le informó que tiene una deuda de 75 mil pesos que debe cancelar en un pago antes de regresar a la isla.

La deuda data del año 2019, cuando Sabrina fue estafada por un vendedor de pasajes aéreos, por lo cual tuvo que efectuar las actuaciones judiciales correspondientes y jamás le enviaron un aviso de deuda, carta documento, embargo o situación que pudiera haber anticipado la situación que está atravesando.

“Viajé de Ushuaia a Aeroparque, a Buenos Aires, por medio de Aerolíneas Argentinas, yo tenía que ir a Santa Rosa a ver a mi abuela que tiene cáncer en etapa terminal”, expresó la damnificada, y agregó que “ahora, volviendo, en el aeropuerto de Ezeiza, me informan que no puedo embarcar porque tengo una deuda de 2019, por lo tanto no me pueden permitir volar”.

Además, no le brindan ningún tipo de información acerca de la deuda o la situación que está atravesando: “La verdad es que no me saben explicar. Al principio no me podían decir porque no era su sector, después me salieron con que eran 76.000 pesos y lo tenía que hacer en un solo pago y recién ahora me acaban de informar que lo puedo pagar en varios pagos, pero no me saben decir la fecha de la deuda, no me dan información de nada, me dieron el monto y lo tengo que pagar”.

“Yo en el 2019 si viaje también a Santa Rosa a ver a mi abuela paterna, la que vine a ver ahora es materna, viajé junto a mi familia -expuso la vecina-, todos viajamos de ida y vuelta en Aerolíneas, los pasajes los sabíamos comprados mediante un chico que vendía y después al tiempo sí salió que él era un estafador y nosotros hicimos todo lo que había que hacer y jamás tuve problemas para viajar y ahora incluso pude salir de la isla por aerolíneas, pero no me dejan volver a entrar”.

Sabrina agregó que “no me saben decir de qué es, de cuántas personas es, me dieron un número y tengo que pagar si quiero subir al avión”. Perdió su vuelo del domingo a las 20:40, quedando varada con su nena de dos años y su bebé de cinco meses.

“Tampoco me dan una solución, yo ofrecí un pago en cuotas y me dijeron que no”, sostuvo la madre, y añadió que “nunca me notificaron, nunca llegó una carta documento, nada, y me dejan acá varada”.