La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender el sentimiento del otro y lo que está atravesando. Es la empatía una capacidad que hace que la inteligencia emocional crezca y podamos vincularnos de una manera más sana y efectiva con las demás personas. La empatía, sin duda alguna, es un tema del que se habla muchísimo, pero cuánto carecemos a veces de esa capacidad de poder ponernos en la piel de los otros.

Decía un refrán chino que, para entender el sufrimiento de otra persona, necesitamos caminar en sus zapatos por un buen tiempo para poder saber lo que él sufre y lo que él siente.

La empatía no tiene que ver necesariamente con sufrir lo que el otro está sufriendo, sino simplemente poder ponernos en el lugar del otro, entender la emoción y el sentimiento que la otra zona está teniendo. Esta capacidad hace que podamos acercarnos a los demás con dulzura, con comprensión y con juicios mucho más amorosos.

¡Cuánto nos hace falta poder tener empatía, acercarnos de una manera comprensiva hacia los demás! ¡Qué bien que nos haría como sociedad que esta característica crezca y se multiplique!

La empatía hace que crezcan los vínculos emocionales, que nos podamos relacionar con los demás de una manera saludable, en donde poder entender el dolor del otro, la emoción del otro, la alegría o el temor, hace que podamos vincularnos mejor.

En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, podemos entender la empatía como algo muy claro y muy conciso: No todos tenemos el mismo sentimiento frente al Covid-19. Algunos sienten temor de contagiarse de morir, otros sienten mucha angustia por no poder ver a sus afectos, otras personas están enojadas porque han perdido su trabajo o tienen condiciones laborales más deplorables. Todos sin duda alguna estamos atravesados por la pandemia, pero no todos sentimos lo mismo. La empatía sería aquí poder comprender al otro, lo que el otro siente, piensa y está experimentando en este momento. Quizás a vos te pase que sentís temor, pero a tu vecino o a tu familiar le sucede que siente enojo. Ser empático tendrá que ver con comprender la emoción que al otro le está sucediendo en este momento.

Si todos podemos hacer crecer la empatía, nuestra sociedad va a ser más equitativa, justa y amorosa. La capacidad de la empatía entonces, como un elemento de la inteligencia emocional, sin duda alguna tiene que estar creciendo para que podamos vincularnos de una manera sana, comprensiva y colaborativa.

Hagamos crecer la empatía, la comprensión, el poder caminar en los zapatos del otro para entender lo que está sintiendo y, de esa manera, también ser nosotros comprendidos por los demás”.