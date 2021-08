“Es lo más parecido al sur de Escocia. No hay habitante de ese lugar que no viva la llegada de militares como una invasión”, dijo la ensayista al poner en duda la soberanía argentina sobre ese territorio.

En una entrevista con La Nación+, Sarlo contó que visitó las islas para la realización de una serie de notas y sostuvo: “Es un territorio británico que es lo más parecido al sur de Escocia. No hay habitante de ese lugar que no viva la llegada de militares como una invasión”.

Además, cuestionó a la gente que plantea la soberanía “reivindicando tierras que, aparentemente, fueron de la Argentina en la década del 30 del siglo XIX… Es decir, cuando la Argentina aún no se llamaba Argentina. Cuando aún no estaba unificada como país. Cuando aún no tenía Constitución. Todavía hoy se agita eso cada vez que se quiere hacer cierta propaganda nacional, de un partido populista o de un partido grande”.

Por último, se adelantó a las críticas y lanzó: “Ya saben que yo soy una vendepatria. Me importa muy poco la polémica que se genere con un promalvinero. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí”.

Uno de los más críticos fue el dirigente kirchnerista y exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “Éramos pocos y parió la abuela… Sarlo: “Las Malvinas son territorio británico”. Cuanta mierda…”, dijo Aníbal en Twitter.

El diario Página 12 también fue crítico con su título. Beatriz Sarlo, en sintonía con Patricia Bullrich y Sabrina Ajmechet: “Las Malvinas son territorio británico”, fue el título del periódico ante las últimas polémicas en torno al tema.

Hugo Robert, vicepresidente del Centro de Ex Combatientes de La Plata, dijo a AM 750 en Buenos Aires: “Beatriz Sarlo es una provocadora. Lo que dijo es una barbaridad. Ella fue una de las 19 pseudointelectuales que firmó una solicitada por la autodeterminación de Malvinas”.

“Los dichos de Sarlo van en línea con Ajmechet, Bullrich y Mauricio Macri. Para él la soberanía es un negocio”, sostuvo.

En redes, principalmente en Twitter, hubo cientos de mensajes contra los dichos de la escritora.

En relación a estos dichos, el Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban, escribió desde su cuenta de Twitter: “Como duele que una referente intelectual como @BeatrizSarlo diga semejante barbaridad. No tiene respeto ni a los muertos enterrados en nuestras islas”. “Por favor, un poquito de dignidad. Por siempre las Malvinas son Argentinas”, añadió.