Entre las cinco listas que presentará Juntos por el Cambio en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se encuentra Adelante TDF, la boleta encabezada por el empresario y excandidato a vicegobernador, Fernando Gliubich.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina el postulante contó cómo vive este comienzo de la campaña electoral: «Estamos caminando la ciudad de Río Grande… ayer vistamos a vecinos de Chacra XI y hoy seguiremos recorriendo la ciudad». Y, aclaró que este miércoles hará lo mismo en Ushuaia.

«Lo primero que te hacen saber es que la mayoría de quienes ostentan estos cargos legislativos poco han hecho», indicó, y por eso resaltó que los vecinos «piden que no perdamos el contacto y que asumamos el compromiso de seguir estando en un cargo directo».

Además, consultado por la tendencia de la población en las últimas elecciones a votar a favor del espacio que lideran Alberto y Cristina Fernández, dijo: «Yo no creo que Tierra del Fuego sea una provincia kirchnerista, creo que el peronismo y el radicalismo han tenido siempre un protagonismo marcado», Y agregó: «La Provincia de Tierra del Fuego ha tenido distintos matices políticos y hoy otros espacios políticos han crecido, y han aparecido partidos del centro, por ejemplo».

En cuanto a los desafíos de enfrentar a otras listas también de Juntos por el Cambio, Gliubich añadió: «Tenemos que tratar de diferenciarnos y nosotros estamos trabajando en un proyecto que promueva la actividad privada y la necesidad de promover un circulo virtuoso; de recuperar el ahorro y la inversión productiva». «La Argentina ha perdido la capacidad de generar trabajo. Hay que gestionar y nosotros queremos asumir ese compromiso».

Destrato a los fueguinos

Tras el anuncio de parte del presidente Alberto Fernández de la puesta en marcha del nuevo Plan Ahora 12, una vez más y para sorpresa de los fueguinos, en el mismo no se incluyen los celulares, los cuales se producen en las distintas fábricas de Tierra del Fuego.

Gliubich criticó esta decisión al manifestar que “la verdad que impulsar una medida como esta nada tiene que ver con la inclusión social a la que hace siempre referencia Alberto Fernández, esta medida de progresista no tiene nada”, expuso.

Por tal motivo afirmó que “este es un duro golpe no sólo para la Industria Fueguina sino también para los argentinos de más bajos recursos que, en plena pandemia, necesitan estar más conectados que nunca para trabajar y para estudiar”.

Asimismo expresó que “los celulares han sido y serán un producto estratégico para mantener a la población conectada, donde nuestra provincia tiene una importante capacidad industrial instalada para la fabricación de los mismos, la cual no se ha podido utilizar en su totalidad, pero esta lamentable decisión que ha tomado nuevamente el gobierno nacional para con Tierra del Fuego no solo generará la caída de puestos de trabajo, sino también que subirá la informalidad y el contrabando de celulares, en otras palabras, el mercado negro de teléfonos, donde el impacto no sólo es en las fábricas, sino también en los retailers y la oferta a los consumidores será negativa, toda vez que el acceso a los aparatos celulares será menos accesible para la población en general”.

En este sentido Gliubich aseguró que “este tipo de decisiones lo único que hace es sumar más incertidumbre al régimen industrial que va a afectar las inversiones en el mismo, siendo que los trabajadores y la industria fueguina vienen haciendo un esfuerzo muy grande para ser competitivos, por lo cual no solo va a perjudicar el desarrollo de la industria fueguina, sino que también generará un incremento de precios a corto plazo por la falta de oferta de los celulares”, expresó el precandidato a diputado.

Ante la falta de una crítica de parte de los diputados y precandidatos a diputados oficialistas, dijo que “no me sorprende que no opinen en relación a este tipo de medidas adoptadas por el gobierno nacional, son obedientes en sus medidas, por más que perjudiquen a Tierra del Fuego, no la escuche a la diputada Yutrovich el año pasado cuando ya Nación de lado en el Ahora 12 a los celulares, ni tampoco se la escucha ahora poniendo voz en este sentido, cuando ella ha sido Ministra de la Producción en la gestión Ríos y empleada en de fábrica, sinceramente no me sorprende que no opine porque nunca lo hizo bajo ningún tema para con Tierra del Fuego”.

Por ultimo Gliubich señaló que “es increíble el destrato al que el gobierno nacional viene sometiendo a los fueguinos, la ausencia de los celulares en el Ahora 12 no hace más que confirmarlo”.