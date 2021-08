Este lunes se cumple el primer día de las dos jornadas de paro anunciadas por el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), con marchas y caravanas en toda la Provincia.

Desde una de esas movilizaciones, el secretario general del gremio dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y refirió que este lunes hubo «mucha participación de los docentes de toda la provincia», y agregó: «El nivel de acatamiento es muy importante, estimamos por arriba del 80% de acatamiento».

Además, de cara a las negociaciones que comenzarán prontamente con el Gobierno, resaltó: «Estamos en paritarias y estamos discutiendo, pero necesitamos que se resuelva rápidamente el atraso salarial que tenemos… más allá de las recomposiciones, seguimos teniendo salarios por debajo de la línea de la pobreza». Y agregó: «Nuestro objetivo es que no haya ningún docente pobre en la Provincia».

Por otro lado, fue consultado sobre la medida anunciada por fuentes del Gobierno Provincial, que indican que habría descuentos por los días no trabajados: «No sería ninguna medida original, no sería innovadora ni creo que mueva el amperímetro. Seguramente que al momento de evaluar próximas instancias habrá docentes a los que le significará un problema, pero eso no va a cambiar la decisión de la docencia. Hemos tenido momentos en los que se nos descontaron meses».