El intendente de Río Grande, Martín Perez, manifestó que desde su gestión acompañará al gobernador Gustavo Melella en las acciones que se tomen respecto de la urbanización del barrio Chacra 8.

“Nos hemos anoticiado de que el gobierno de la provincia mantenido una reunión con los vecinos, donde habido un compromiso por parte de la provincia para llevar adelante los servicios que adeuda la urbanización desde hace ya más de 8 años”, expresó Perez, y agregó que “nos vamos a poner a plena disposición del Gobierno provincial para acompañar este proceso y desde el Municipio vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la situación se regularice”.

Asimismo, apoyó la decisión del ejecutivo de Tierra del Fuego: “Me parece muy buena la iniciativa en este caso del Gobierno de la provincia de trabajar y encontrar una solución para un sector de la ciudad que necesita una solución concreta y, además, siendo vecinos que ya pagaron su tierra”.

“Lo que nosotros decimos es que, de una vez por todas, en Río Grande tenemos que terminar con la especulación de algunas urbanizadoras que le han cobrado las tierras a los vecinos, que no han hecho las obras como corresponde -expuso Perez, y en en este caso ni siquiera los servicios, pero en otros casos han entregado urbanizaciones en pésimo estado, como la zona del Barrio Norte, por ejemplo, un barrio que tiene un serio problema de transitabilidad en sus calles porque no se han entregado las calles consolidadas, y no pasa por una cuestión de mantenimiento, sino porque se hicieron mal las malas obras”.

En ese sentido, agregó que “nos vamos a poner muy firmes y no vamos a volver a permitir que las urbanizaciones se entreguen de esta manera, porque después repercuten y son un perjuicio para los vecinos de la ciudad”.