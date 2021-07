Expectativas ante el nuevo DNI no binario

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la secretaria de Justicia provincial, Daiana Freiberger, se refirió a la inclusión de una tercera opción de registro en el Documento Nacional de Identidad para las personas no binarias.

Freiberger explicó que “lo que se plantea es que, a partir de las publicaciones del boletín oficial del decreto del presidente Alberto Fernández, se reconoce una posibilidad de realizar modificaciones en el sistema del RENAPER, que solamente reconocía los sexos masculino y femeninos, por eso le decimos binario”.

“Es un paso importantísimo porque es un reconocimiento del derecho de muchas personas que vienen luchando por su identidad para que se plasme, no solamente en las partidas sino también en su DNI”, mencionó la secretaria, y agregó que “entonces lo que va a existir en realidad, porque el RENAPER tiene hasta 120 días para poder reacomodar todos sus sistemas, es la posibilidad de marcar una tercer casilla donde se estaría pudiendo marcar no solamente masculino y femenino, sino también no binario”.

Respecto del trámite que se debe realizar para concretar el cambio, la funcionaria indicó que “en el caso de que sea menor, van a tener que cumplimentar con la ley de identidad de género y concurrir a las diversas secretarías que oficializan estos pedidos y, después, lo que se va a hacer es rectificar la partida”.

Asimismo, para una persona mayor de edad el procedimiento consiste simplemente en manifestar su voluntad para que se reconozca en su partida de nacimiento el cambio de género de masculino o femenino al no binario.

“Una vez que tenemos la partida modificada podemos tramitar el DNI y con esta particularidad”, remarcó Freiberger en diálogo con Radio Fueguina.

“Son trámites que uno tiene que realizar como todos nosotros -precisó la secretaria-. Más que nada son situaciones que se dan en la cotidianidad de muchas personas, que hasta hoy no tenían realmente el reconocimiento en su documento nacional de identidad de su autopercepción respecto de las condiciones de género”.

“Se trata de ampliar derechos para que todos tengamos nuestro lugar en una sociedad más equitativa y más justa”, concluyó Freiberger.