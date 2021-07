Remarcaron que “la actividad se adaptó del vóley hace unos 100 años en Estados Unidos para las personas mayores de 50 años, para que no sea tan impactante, entonces es un deporte muy inclusivo, muy respetuoso y muy recreativo”.

Edgardo Elcano brindó detalles de la disciplina que comenzaron a practicar los adultos mayores de Río Grande en los últimos tiempos. “Es una actividad deportiva que está tomando muchísimo auge en todo el país, pero sobretodo en nuestra querida Patagonia argentina para personas mayores de 50 años”, señaló el referente en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó que “si bien en nuestra localidad es reciente, en los últimos meses se ha comenzado la actividad, tanto los profes de gobierno como los profes de la muni, porque no se conoce”.

“Es un deporte de muy bajo impacto, que no persigue, desde mi punto de vista, la competencia, por más que esté incluido en los juegos Evita”, remarcó Elcano, y añadió que “en Río Grande en esta semana se está de receso un poquito por el tema de las vacaciones, pero si se arriman a lo que es deporte de Gobierno, el profesor Manuel es quién dicta estos talleres y cualquiera de los chicos de gobierno les va a indicar día y horario a partir de agosto, y por otro lado si se acercan a las oficinas del centro deportivo municipal de la tercera edad, en este caso concretamente a Silvia Paz, ella les va a dar los horarios, no sólo de Newcom sino de pileta y de otras actividades”.

Según manifestó el jugador e impulsor de la actividad, se trata de un ejercicio “altamente recomendable”, teniendo en cuenta que “tenés dos etapas principalmente, recreativa y competitiva, que son muy diferentes y siempre se empieza con la recreativa”.

“Lo más importante del tema es que el jugador o la persona, haya tenido relación deportiva o no en su vida, no afecta para empezar ahora, porque el objetivo no es ganar, sino romper el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de cada uno a su ritmo”, destacó Elcano en la entrevista con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”. .

“Concretamente son dos equipos, uno en cada lado de la red de voley, son equipos mixtos, tres mujeres y tres varones, entonces la finalidad es que la pelota pase de un lado a otro y toque el piso, y eso sería un tanto”, precisó el jugador, y amplió que “los saques no son violentos como el vóley, con golpes, sino precisamente como si estuviese jugando al Bowling, se toma la pelota y sencillamente se pasa al otro lado, y del otro lado se toma con las dos manos, se hacen dos o tres pases y después se ataca”.

Las categorías que están reglamentadas actualmente son de 50 a 60 años, de 60 a 70 y más de 70 años.