La estudiante de quinto año del CIERG, Julieta Martínez Mor, pidió la colaboración de los vecinos para recolectar envases de plástico y así participar del programa Municipal “Reciclá y viajá”, mediante el cual pueden acceder a un monto de dinero que ayudaría a financiar el viaje de egresados.

“Nos enteramos de que había un concurso y nos quisimos anotar y participar, de paso ayudar un montón para lo que es el reciclaje y las botellas -explicó la alumna-, y ya que no tenemos todavía pagado lo que es el viaje de egresados, nos ayudaría un montón para así poder concretar el viaje y poder hacerlo”.

“No comenzamos a juntar fondos por el contexto del Covid, que no se sabe qué va a pasar el año que viene, entonces todavía no estamos pagando nada y la verdad es que no creemos alcanzar a poder pagarlo así que nos ayudaría un montón”, remarcó Julieta en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

Agregó que “el primer puesto se llevaría un millón de pesos, el segundo puesto 500.000 y el tercer puesto 250.000, y la verdad que cualquier puesto no vendría de diez”. “Estamos juntando las botellas Pet de plástico, pueden ser de agua, de gaseosa, de cualquier bebida, arrancamos hoy la verdad y ya recolectamos un montón, así que queremos agradecerle a la gente que ha colaborado con nosotros y por suerte nos está yendo re bien”, comentó la muchacha en diálogo con el programa radial Un Gran Día.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 2964- 15534999 y 2964-403970. “Nosotros lo pasamos a buscar porque entendemos que algunos papás no tienen movilidad, así que nosotros nos ocupamos de ese tema, me dicen por dónde y podemos pasar a buscarlo”, señaló Julieta.

“En nuestras casas vamos juntando las botellas y después tenemos que llevarlas a la Municipalidad y ahí se hace el pesaje -subrayó-, hasta el 21 de septiembre tenemos tiempo y el 21 de septiembre se hace el pesaje del total y se ve quién gana”.