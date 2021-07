En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Cristhian Svetlize, hizo hincapié en la necesidad de recurso humano y en el análisis de la situación del organismo en base al funcionamiento interno y externo.

Respecto de la demanda de servicios de profesionales médicos sostuvo que “el flujo es alto en los procesos administrativos”, y agregó que “por años, a veces, no se ha tomado en cuenta que hay que renovar la situación de los médicos, pero se está trabajando en eso para poder tener más médicos, poder trabajar y que el personal tenga el número necesario”.

“Hay que tener paciencia porque todos los procesos administrativos no son fáciles acá y muchas veces hay que licitar y esto significa transparencia porque nosotros no contamos con plata propia, es plata del Estado y para esto nosotros tenemos que ser transparentes”, expresó sobre los distintos reclamos de celeridad en los trámites.

Sobre la atención a los afiliados durante la pandemia, Svetlize mencionó que los trámites se pueden realizar a través de la web: “La falta de previsión de años, de tener un sistema que quizás hoy no funcione, y la gente antes venía, se podía hacer las filas, podía entrar más gente en los lugares donde hoy ya no pueden entrar porque el protocolo permite cierta cantidad, pero en esos trámites estamos trabajando para que sean más eficientes y la persona no tiene que esperar, porque se puede hacer virtualmente”.

“Primero estamos haciendo un análisis de la situación interna y externa a la interna con respecto a lo que es personal, ver las necesidades, la necesidad que el ente tiene dentro de la delegación en varias áreas, contable, administrativa, auditoría, todo lo que necesita en cada área para poder mejorarlo -expuso el funcionario en diálogo con el programa radial Un Gran Día-. Yo llevo cinco días y la realidad es que no es que en cinco días lo pueda resolver. Y la cuestión externa es trabajar con la presidencia para mejorar los procesos de pedidos, los procesos de traslados, los procesos de derivaciones a otras provincias y todo ese trabajo que no es fácil, pero que se está realizando”.

Por otra parte, acerca de las críticas por falta de profesionales en algunas especialidades, Svetlize indicó que “no es que no se les pagan, a todos se les paga, lo que pasa es que a veces lleva su tiempo y sus procesos, y muchas veces en este proceso administrativo algo falla y hay que volver a empezar, y eso por ahí trae su demora.

El delegado subrayó que “también es cierto que, a veces ,en un área tenemos la falta de personal o está de vacaciones, y en esto también hay que entender, desde este lado, que el personal nuestro también es un ser humano y tiene derechos y obligaciones”.