El próximo 14 de setiembre se celebran en todo el país las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y Tierra del Fuego ya vive en el seno de las agrupaciones políticas todo el proceso previo.

De acuerdo al calendario electoral de este año, este sábado 24 de julio a las 23:59 horas vencen los plazos para la presentación de las listas de candidatos que los espacios políticos pondrán en juego en esta primera etapa electoral.

A horas de ese momento clave, quizás el más importante en la carrera por los dos lugares que se ponen en juego en el Congreso, hay varios nombres confirmados y otros que siguen en duda.

Por ahora, se conoce oficialmente que al menos dos frentes y cuatro partidos políticos presentarán candidatos, aunque esto no ha sido oficializado aún por la Justicia Electoral. Además, otros dos espacios están habilitados para llevar boleta, pero no han admitido aún su intención de pujar por la bancas en el Congreso: ellos son el Partido Obrero y el Movimiento al Socialismo.

Los que sí

Los otros tres partidos políticos que no formaron alianza y que fueron oficializados por la Justicia Electoral sí confirmaron su participación e incluso adelantaron en algunos casos cómo estará conformada la boleta.

Tal es el caso de Somos Fueguinos, (lista 167, boleta naranja, azul y fucsia) que competirá con propuesta única y llevará como primera candidata a su principal referente, la ex diputada Liliana «Chispita» Fadul; su acompañante es aún una incógnita.

Por otro lado, Republicanos Unidos, el partido que une a referentes evangélicos y a liberales tomó otro camino a nivel local y no hubo alianza con Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego. Santiago Pauli, su principal referente, confirmó hoy a ((La 97)) Radio Fueguina que participarán de las PASO, aunque adelantó que él no será candidato y que todavía no hay definiciones al respecto.

El Movimiento Popular Fueguino (lista 154) es otro de los espacios que también estará presente en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, llevando a Javier Giordano como primer candidato y a Giselle Bertotto como segunda en la lista.

Las alianzas

Frente de Todos

Distinta es la realidad en los sectores que sí conformaron alianzas y que aún tienen disputas internas en la conformación de las listas.

Por el lado del Frente de Todos (lista 501) hay una decisión que sería una certeza: el primer candidato sería una mujer del sector de Walter Vuoto y el segundo sería hombre y cercano a Gustavo Melella.

En esa danza de nombres figuran como posibles representantes del camporismo la actual diputada Carolina Yutrovich, la concejal Laura Ávila, la secretaria de Hábitat del Municipio Lorena Henriques Sanches y la titular del PAMI Yésica Garay.

Este último nombre es el que cobra mayor fuerza por estas horas y es el que apuntan muchos como la posible candidata de Walter Vuoto.

FORJA debería complementar el binomio con su candidato, que por cuestión de cupo sería un hombre y hay algo que está en claro: debe ser cercano a Gustavo Melella.

Por eso sonaron fuerte Federico Greve (aunque este seguiría apostando a la Legislatura), el delegado en Río Grande Federico Runin (quien ya fue candidato a la diputación en 2019), el ministro Agustín Tita y Andrés Dachary, uno que se quedó con las ganas de competir hace dos años.

En el contexto actual parece correr con ventaja Andrés Dachary porque su potencial llegada al Congreso significaría para el Gobierno Provincial mantener la causa Malvinas constantemente en agenda.

Juntos por el Cambio

Los representantes del macrismo (lista 502) no lograron consensos y a esta hora hay al menos cinco espacios con la intención de participar: tres radicales, uno del PRO y uno «extrapartidario».

Ya confirmaron su intención de participar Fernando Gliubich, Javier Da Fonseca y Maximiliano Ybars, todos radicales aunque cada uno de ellos tiene la intención de liderar en la boleta.

Por otro lado, también suena fuerte el nombre de Ricardo Garramuño para impulsar a Juntos por el Cambio desde fuera de las estructuras del macrismo y Héctor «Tito» Stefani, que apunta a la reelección y cuenta con el apoyo de los principales referentes del PRO a nivel nacional, como María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto.

Sin embargo, nada bien cae en el ámbito nacional esta división generada en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que no hay una garantía real de tracción de votos por parte de los perdedores para las elecciones generales posteriores a las PASO.

Por esto, hay llamados de última hora para lograr disminuir el número de listas y que sean menos los espacios que diriman diferencias en las elecciones del 12 de septiembre. En definitiva, se busca que se haga honor al nombre que el espacio lleva en el resto del país: Juntos.