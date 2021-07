Piñón Fijo fue el invitado especial a Los Mammones en la noche de este miércoles. Y así como generó las condiciones para una emisión histórica del late show, también promocionó su show en streaming previsto para el domingo 25 de julio, a las 17.30.

El payasito cordobés llegó munido de su saxo cloacal y con un mínimo intercambio conquistó a Jey Mammón, conductor del ciclo de América.

Posteriormente, contó cómo nació el personaje en una parrilla de Mina Clavero que ofrecía algo aproximado a una cena show; reveló que una de sus canciones fue titulada a partir del mix de dos hombres de la política nacional de fines del siglo pasado (Fernando “Chupete” de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez); e hizo desternillar de risa fue cuando contó que persiguió a ladrones caracterizado.

Pero el pasaje más interesante de su visita se produjo cuando Jey le preguntó sobre su vida detrás del traje, sobre el misterio y el morbo que genera verlo como Fabián Gómez (la persona por detrás del personaje) sin maquillaje.

“Es interesante esto de tu identidad, porque vos sos Piñón Fijo y punto, pero hay gente que ha intentando develar quién sos, sacar la máscara”, le planteó Mammón.

“En el sur hubo un panadero que tenía una galería de fotos en la pared», dijo, en relación al panadero más famoso del mundo, Emilio Saenz, dueño de la pandería la Unión. “Fue por 2002, en Tolhuin… Porque entre Río Grande y Ushuaia tenés que pasar por ahí, y era muy paradigmática aquella panadería, iban turistas y todo. Y él entendió que yo era Piñón, alguien le dijo, y me pidió una foto. Pero yo le dije ‘¿te parece?’… Porque no estaba maquillado, no le iba a servir a él ni me iba a servir a mí”, continuó.

Y añadió: “Pero me insistió, le expliqué… Y dale, foto. ‘Esto queda entre nosotros’, le dije; me dijo que ‘sí, por favor’… A la semana me empezaron a llegar fotos de gente que pasaba por ahí y me decía ‘¡Ey, te conozco sin maquillaje!’”.

“Me saqué una foto sin maquillaje y el panadero la puso en la pared de su local. Me dijo que quedaba entre nosotros, pero a la semana me empezaron a llegar fotos de gente que me decía ‘¡Ey, te conozco sin maquillaje!’”, dijo. Pese a que a Jey Mammon y su panel lo tomó como algo desagradable, Piñón puso paños fríos inmediatamente: “En general me pasó de tener una complicidad muy linda con los adultos, porque no era por mí, en realidad el planteo era por la magia de un personaje que le gustaba a sus niños”. “Todos los entendieron, menos el panadero”, cerró.

La foto de Emilio con Piñón

Lo cierto es que después del incidente, Emilio cambió la foto de la panadería por una en la que aparece con Piñón Fijo caracterizado. Hoy, todo esto pasa a ser un hecho anecdótico ya que esa imagen, como el grueso de las fotografías exhibidas, se perdieron en el incendio ocurrido a comienzos de este año.

