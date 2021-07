El profesor de enseñanza primaria Marcelo Nitor comenzó su educación en el Jardín N° 9 y, luego, asistió a la Escuela N°23. El nivel secundario lo terminó en el Colegio Provincial Haspen, trabajó durante un año y comenzó a estudiar el profesorado de educación primaria en el IPES.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Marcelo señaló que “desde chico mis hermanos me han dicho que, en relación al trato con mi hermana menor, siempre tuve como esto de enseñar, de mostrar, así que siempre quise algo relacionado”.

“Mis dos pasiones son la enseñanza y las artes visuales”, comentó el maestro, y expuso que “una vez que me recibí, me fui a la ciudad de Río Gallegos y así empecé a ejercer enseguida”.

“En realidad no quería perder este ritmo del estudio y siempre pensé en articular la enseñanza con el arte y, como la ciudad más cercana en la cual está el profesorado de artes visuales es Río Gallegos. decidí irme un tiempito ahí para poder estudiarlo y luego, finalmente, poder volver y desenvolverme en estos dos roles”, sostuvo el profesional en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

“En Río Gallegos estuve trabajando como docente y estudiando desde que me recibí, siempre me tocó primer grado, tuve alguna suplencia en quinto y en séptimo, pero siempre fijo en primer grado”, expresó Marcelo.

Agregó que “mi familia es grande y, como también todas mis amistades están acá, y uno está como acostumbrado a todo esto, a todo este vínculo, a todo este afecto, todo ese cariño y de repente uno se encuentra solo frente al desafío de empezar a trabajar, de empezar a vivir solo y todo ese tránsito fue arduo, fue difícil, pero me fui y lo fui logrando”.

Respecto de su trabajo, el fueguino destacó el trato con los alumnos: “La experiencia con los chicos de 6 años es hermosa, a mí me encanta la ocurrencia, esa imaginación, esa creatividad que tienen hiper desarrollada a mí me encanta, me gusta porque se disfruta, yo disfruto mucho hacer el juego, las propuestas artísticas y lo lúdico y poder trabajar con los chiquitines, y la magia también que ellos le ponen a estos momentos a mí me fascina”.

“Las carreras que me interesaban a mí, propias de artes visuales estrictamente, no tuve la oportunidad de estudiarlas en Río Grande y por eso decidí irme”, subrayó el docente, que ahora se encuentra cursando el tercer año de Artes Visuales.

“Después voy a combinar todo, porque quiero hacer oficios de arte y quiero seguir siendo docente de aula porque el aula es mi lugar, indiscutiblemente, y trabajar desde el ámbito de la cultura ya desde las propias artes”, concluyó Marcelo.