La presidenta de la Asociación Tú Puedes, Gabriela Medina, celebró el comienzo de las actividades de lo que será la primera escuela deportiva de inclusión en la provincia.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Medina indicó que “luchamos por lo que es la inclusión en todos los órdenes de la vida, que nuestros chicos puedan realizarse en la sociedad, puedan ir a la escuela común, puedan hacer un deporte, el deporte que ellos elijan, y no estar separados, segregados, por un diagnóstico”.

“De ahí surge el proyecto de lo que va hacer acá en Tierra del Fuego la primera escuela deportiva inclusiva, donde van a participar y juegan chicos con y sin discapacidad, que son amigos, que vienen ya hace mucho tiempo participando de la asociación, pero no teníamos un espacio y no teníamos todavía todo lo que es este proyecto armado y consolidado, donde hay profesores de educación física que van a brindar la iniciación al deporte para que cada uno pueda ir decidiendo qué es lo que más le gusta y qué deporte quiere hacer y realizar”, expuso la referente en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

“El sábado comenzamos con las actividades, los papás pudieron ver y los medios que fueron también, observar como niños que no tienen discapacidad, que son sus amigos, los ayudaban a completar un circuito a otros niños con síndrome de down o autismo, porque ahí no importa el diagnóstico, importa la persona, el niño, y entre ellos se ayudaban -mencionó Medina-. Esto era trabajo en equipo, es acompañarse divertirse y que nuestros hijos con discapacidad se sientan también parte de esta sociedad y no de la vereda de enfrente”.

El próximo fin de semana comenzarán las actividades de iniciación al deporte, donde los profesores brindarán las primeras clases para que los asistentes empiecen a conocer las distintas disciplinas.

“Va a ser la primera escuela deportiva inclusiva en la provincia, en donde chicos van a poder participar y aprender un deporte, primero va hacer una iniciación al deporte para conocer el mismo, teniendo en cuenta que nuestros hijos nunca tuvieron la posibilidad de acceder a un deporte, van a tener la posibilidad de aprender fútbol o básquetbol de acuerdo a lo que ellos le guste, con sus amigos, jugando y haciendo una actividad lúdica deportiva”, subrayó la presidenta de la Asociación Tú Puedes.