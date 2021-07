El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von Der Thusen, se manifestó sorprendido por la alianza entre los intendentes de la provincia y el gobernador Gustavo Melella de cara a las elecciones PASO. Sostuvo que solicitará que los candidatos trabajen en la promoción de la ley 19640, vivienda y trabajo.

Von Der Thusen expuso que “es como raro, pero bueno, nosotros trabajamos en el espacio del intendente Martín Pérez, así que tendremos que acompañar también esas medidas». «Estamos esperando a ver quiénes son los candidatos y eso también va a definir cuál es el trabajo que se lleva adelante”, añadió.

El concejal mencionó que “todavía tenemos reuniones pendientes con el Partido Ciudadano, que es el partido que me toca presidir, y ahí veremos cuál es la situación y cómo se sigue”, y agregó que “es rara la unión porque han combatido justamente al espacio que me toca a mí participar e integrar, y se ha combatido mucho a este espacio y hoy ir todos juntos es raro, no sé si es malo, pero es raro”.

“Si va a ser realmente para poder cambiar la situación de los fueguinos, que es lo que estamos esperando, soluciones habitacionales y laborales, lo aplaudo, y vamos a acompañar; ahora, sí es meramente por una reunión de un acto electoral me parece que que no es muy serio digamos”, cuestionó el edil.

Von Der Thusen comentó que, si de él hubiera dependido, la alianza no se hubiera concretado: “Seguramente que no podría haber hecho una alianza con un gobernador que constantemente nos tiene en jaque con el envío de la coparticipación, que son fondos de todos los riograndenses, y de un día para el otro dejar de pensar en esta situación me resulta algo raro, pero esperemos que esta situación cambie con esta unión”.

Sobre sus propias declaraciones, el funcionario consideró que “nadie se tiene que enojar por esto, y los que me conocen del espacio en el que estamos trabajando, me conocen como soy y digo las cosas como me parecen, y nunca van a encontrar una traba a las decisiones de la mayoría, pero sí lo que no van a encontrar en mí es quedarme callado y no dar la opinión al respecto”.

Remarcó que “si esta Unión va a ser para poder mejorar la condición de vida real de los fueguinos, por ejemplo con algo que tiene el arco político de esta provincia pendiente, que es vivienda y trabajo, vamos a acompañar fuertemente esta situación y además a aquellos candidatos que defiendan la ley 19640”.

“Estamos en una etapa en donde falta muy poquito para que esto se termine y sólo escucho hablar a algunos solamente de esta situación en época electoral, de campaña, y después cuando llegan al Congreso se quedan todos callados, no presentan un solo proyecto respecto de esto y se olvidan de que estamos bajo el paraguas de la ley 19640 y que estamos en Río Grande bajo el paraguas de la ley del subrégimen industrial”, criticó el titular del cuerpo colegiado.