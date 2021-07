Shanik Lucián Sosa Battisti vive en Ushuaia y hace más de una década que emprendió una búsqueda para entender por qué no se autopercibía ni varón, ni mujer. Su cruzada logró un fallo judicial histórico para Tierra del Fuego en el año 2019, lo que hoy cobra otro valor, teniendo en cuenta el anuncio realizado por el presidente Albero Fernández.

Es que hace dos años Shanik logró acceder a un DNI «no binario-igualitario», es decir ni masculino ni femenino, y lo que hasta ahora se presentaba como una excepción a la regla, solo autorizada por la Justicia, formará parte de las posibles decisiones de los argentinos.

Según la norma, se busca cumplimentar la ley de identidad de género aprobada en el país el 24 de mayo de 2012 y ya se oficializó mediante el Decreto 476/2021 publicado en el Boletín Oficial, previo al acto de anuncio formal de la medida.

El momento en que Shanik recibe el DNI

De acuerdo con el artículo 4 del decreto, “la nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, brindando amplias posibilidades a las diversas percepciones de identidades de género.

La lucha de Shanik

Tras un largo camino recorrido, en el que contó con el respaldo de la Red Diversa Positiva y el colectivo Transderechos, Sosa Battisti logró en 2019 un fallo en su favor luego que el juez de Familia y Minoridad, Alejandro Ferreto, hiciera lugar a su amparo por discriminación y ordenó al Registro Civil de Tierra del Fuego que le confeccione un nuevo Documento Nacional de Identidad donde, además del cambio de nombre, deje constancia que el sexo es «no binario/igualitario».

Antes de iniciar la causa, Sosa Battisti había intentado realizar el cambio en el Registro Civil de Ushuaia a raíz de un antecedente de 2018 de un caso en Mendoza. Sin embargo allí recibió la negativa y ante esta situación buscó ayuda en la Red Diversa Positiva, que tuvo un rol clave.

Hoy, Shanik fue una de las tres personas en recibir de manos del propio Presidente de la Nación el flamante DNI, que permitirá a las personas que no se sientan representadas por alguno de los dos sexos «tradicionales», recurrir a la X.