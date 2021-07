Chicos Que Crecen Contadora Marina Minetti: El éxito de jamás abandonar las metas

La contadora Marina Minetti es una fueguina nacida en Río Grande en el año 1988, su padre entrerriano llegó a la isla hace más de 37 años y su madre hizo lo propio desde Chile, cuando visitó Tierra del Fuego con sus familia 40 años atrás.

En su educación inicial, la profesional asistió a la antigua sede del Jardín N° 12 y terminó la primaria en la Escuela N° 7. Luego, egresó de la secundaria habiendo transitado la Comercial °3 y la Comercial N°1.

Como contadora se recibió en la UCES, de lo cual dijo que “llevo algunos años más de lo que me hubiera gustado”, teniendo en cuenta que siempre tuvo que trabajar mientras realizaba la carrera.

Marina relató que “trabajé siempre, pero lo logré con mucho sacrificio y, hace algunos años, estuve en un estudio contable, y después comencé en la anónima, donde ya estoy hace 11 años, prácticamente, en la parte administrativa, donde aplicó un poco lo que estudié también”.

Acerca de la posibilidad de haber estudiado en el norte del país, la profesional mencionó que “mi mamá me insistía en que me fuera a estudiar, nos fuimos a averiguar antes de terminar el cole, pero no me animé a dejar mi Río Grande, así que me terminé escribiendo acá, hice toda la carrera acá, me quise quedar cerca de la familia”.

A su vez, respecto de la carrera universitaria remarcó que fue una decisión correcta ya que le gustó llevarla a cabo: “Gracias a Dios, a medida de que iba avanzando, me di cuenta de que sí era lo que quería. Tuve una muy buena base en la Comercio 1 y la verdad que me orientó mucho a lo que realmente es ser contador y no me arrepentí nunca. Me costó por una cuestión de que trabajaba muchas horas, pero terminé contenta digamos, egresé con dos amigas, pero ellas siguieron otros rumbos”.

Por otra parte, Marina dejó un valioso mensaje para los chicos que están terminando la secundaria y evalúan las opciones a seguir. “Creo que lo importante, primero que nada, es estudiar algo, porque hoy en día está todo muy avanzado en cuanto a todo, a la computación, a los conocimientos básicos y teniendo un título es mucho más fácil encontrar un buen trabajo -expuso la contadora-, porque un buen trabajo es lo que te permite crecer y tener una buena estabilidad, tener un buen pasar y hay un montón de carreras, un montón de posibilidades que no son lo que específicamente uno cree o quiere, pero hay un montón de cosas que se puede intentar, buscar o comenzar y no necesitas específicamente irte, que implica mucho dinero, la verdad”.

“Lo importante es estudiar algo, comenzar con algo y ,después de que ya estés muy seguro, no siempre uno sale de la secundaria sabiendo realmente qué es específicamente lo que uno quiere estudiar, pero me parece que no hay que perder el ritmo”, detalló Marina, y agregó que “yo tuve muchos bajones en el medio, pero siempre siempre supe que, si yo dejaba en algún momento, me iba a costar mucho volver, así que nunca abandoné, por más que estuviera metiendo pocas materias o me costará alguna seguir, y me parece que esa es como la clave: comenzar algo y no dejarlo por nada”.