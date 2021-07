Río Grande. – El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen insiste nuevamente con la implementación del sistema de Guardias Veterinarias las 24 horas que tiene como objetivo la atención veterinaria en los horarios no comerciales, con horarios rotativos.

En este sentido el edil manifestó que “este proyecto de Ordenanza Municipal busca lograr que las veterinarias de la ciudad realicen guardias de 24 horas, tal como sucede con las farmacias, teniendo en cuenta que los animales también cuentan con derechos referidos a su salud, y deben ser respetados, muchas veces sus necesidades no pueden ser atendidas a tiempo”.

Von der Thusen recordó que el proyecto “ya tuvo la firma de más de seis mil vecinos”, dijo, al tiempo que advirtió que el “aumento poblacional ha sido acompañado con el aumento de mascotas que conviven con las familias, por lo que cuidar la salud de nuestros animales significa también cuidar la salud de la población de nuestra ciudad”, explicó.

Asimismo dijo que “esto implica la participación de profesionales veterinarios, a fin de cubrir las emergencias que ocurren en el horario nocturno donde no hay atención obligatoria alguna, por lo cual invito a todas las protectoras y voluntarios que quieran sumar ideas en beneficio de nuestras mascotas”.

El concejal sostuvo que “vamos a seguir trabajando este proyecto en comisiones, es un proyecto que hace mucho tiempo que está en comisiones, es imprescindible poder sacarlo, tenemos el acompañamiento de más de seis mil personas que requieren las guardias veterinarias las 24 horas”.

Por ultimo puntualizó que “próximamente invitaremos nuevamente a las reuniones de comisiones a profesionales veterinarios para seguir debatiendo este proyecto, teniendo en cuenta que es importante que todos los sectores entiendan que los animales también tienen derecho, por lo cual queremos garantizar que estos derechos sean realmente de cumplimiento efectivo”, concluyó.