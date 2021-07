Un fallo de segunda instancia de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) debe reconocer plenamente como veterana de guerra de Malvinas a Stella Morales, enfermera que cumplió funciones en el hospital reubicable en Comodoro Rivadavia durante el Conflicto del Atlántico Sur.

El proceso judicial que comenzó en 2014 culminó este viernes, cuando la Sala II de esa Cámara, a cargo de los jueces Walter Carnota, Norma Dorado y Juan Fantini, dejó firme un fallo de primera instancia del 2019 que reconocía a Morales plenamente como veterana de Malvinas y que fue apelado por la FAA, que ahora tendrá 10 días para presentar un recurso extraordinario e intentar elevar la causa a la Corte Suprema.

Morales, enfermera profesional del arma aérea, que junto a otras 13 camaradas atendió a los heridos evacuados de las Malvinas durante la guerra, dijo a Ámbito: «Este fallo marca que la verdad siempre triunfa. Creo que es un logro después de tantos años de silencio y olvido, que es lo que más duele. Una siente que se llegó a un momento en que la verdad sale a luz, en que hubo mucha discriminación y violencia, y que el silencio es violencia».

En el texto, los magistrados aluden a cuestiones de género, ponderan el rol de la enfermería durante el conflicto y refieren al fallo en la causa de Alicia Reynoso -colega y compañera de Morales en la Fuerza Aérea-, de mayo pasado, que también consideró que Reynoso cumplía con las condiciones para ser plenamente reconocida como veterana de la guerra de Malvinas. Si bien ambas cuentan con reconocimientos administrativos y del Congreso como Veteranas de Guerra de Malvinas (VGM), ahora también percibirán la pensión correspondiente por ley.

Lo novedoso del caso es que los jueces incluyeron entre sus argumentos respaldatorios el proyecto de ley 0505-D-2021, que aguarda su tratamiento en el Congreso. Dicho escrito impulsa el reconocimiento como veteranos a los conscriptos y soldados que defendieron el litoral marítimo patagónico en el continente, parte del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y que ya tiene firmas de más de 60 diputados.

«A partir de ahora, es seguir en la lucha aportando nuestro granito de arena, llevando nuestra historia para que se sepa y se conozca lo que pasó. No termina acá, no decimos basta. Es importante volver a rescatar este pedacito de la historia que se sepultó por tantos años. Creo que las nuevas generaciones lo tienen que conocer y eso hace bien a la historia del país. Sobre todo poner en valor la enfermería y a la mujer que participó en una guerra», reflexiona Morales.

Tanto la historia de Morales como la de Reynoso, junto con la de Ana Masitto, otra de esas 14 enfermeras, están reflejadas en «Nosotras también estuvimos«, un documental de Federico Strifezzo que se estrenó en abril pasado y que ayudó a visibilizar el rol de las mujeres en el conflicto del Atlántico Sur. En él, se muestra el regreso de esas tres veteranas a Comodoro Rivadavia, donde cumplieron funciones en la contienda, tras años de lucha contra la invisibilización.https://www.youtube.com/embed/UlBRX-FTiaY?feature=oembed

Sobre esta fraternidad, la enfermera explica: «Durante años nos han separado de todo y nos han dejado de lado. No tenía conciencia de lo que estaba pasando y de los beneficios que me correspondían. Agradezco a Alicia, que me llamó por teléfono un día, allá por el 2013, y me dijo ‘Stella, tenés medalla, tenés diploma y tengo un abogado que nos puede ayudar’. Siempre le digo que nos une la hermandad y la lealtad. Siempre fuimos muy leales entre nosotras.»

Ese abogado que las podía ayudar era Ezequiel Mulvaj, quien representó a ambas en sus respectivas causas. Mulvaj cuenta a este medio: «Uno podía decir que, si bien el fallo de Alicia Reynoso fue muy importante, este fallo remite a los precedentes de Reynoso, y reitera puntos como el rol de la enfermera en Malvinas y la perspectiva de género, e introduce el proyecto de ley. El espacio terrestre y continental perteneciente al TOAS, que hace visible la función de la zona continental».

“Stella Morales había sido reconocida como veterana en primera instancia, en mayo de 2019. Ese fue el primer fallo que la reconoce en sede judicial. Al igual que Reynoso, ella tenía una serie de reconocimientos administrativos, del Congreso, con diploma y medalla, y de la propia Fuerza Aérea, aunque a un nivel inferior. Es decir, era veterana de guerra pero no podía acceder a beneficios previsionales”, añade el letrado, que lleva distintas causas similares desde el 2005.

En servicio: Stella Morales, Gisela Basler, Ana Masitto, Alicia Reynoso y Gladis Maluendes.

A modo de reflexión, Morales pondera los llamados de sus colegas en 2013, ya que fueron “un desencadenante para empezar a recordar cosas y sentir que estábamos ahí para vomitar todo, aunque sea para sanar un poquito. Es una herida que no se va a cerrar nunca. Queda el dolor y la falta de compañerismo, ese egoísmo por sentir que nosotras no estuvimos, o que, si estuvimos, nuestra labor no fue valorada como tenía que hacer. Y eso te va a seguir doliendo toda la vida”.

“Nosotras no estuvimos disparando ni matando al enemigo: estuvimos conteniendo y cuidando a aquellos que llegaban de aquel infierno y que necesitaban de esa mano de contención y de esa palabra de cariño. Creo que eso es lo más importante”, concluye la VGM.