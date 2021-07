Pablo Blanco«No soy el dueño de Juntos por el Cambio ni quien decide los candidatos»

El senador y referente de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, le respondió hoy en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina al diputado Héctor «Tito» Stefani, quien señaló que el frente cometería un error al convocar como extrapartidario a Ricardo Garramuño de cara a las elecciones legislativas de este año.

«Es una opinión que no comparto para nada», indicó el parlamentario e incluso recordó: «Si alguien empezó con la incorporación de extrapartidarios fue el propio Stefani… respeto la opinión pero no la comparto».

Además, en tono irónico, señaló: «Le agradezco la responsabilidad que me adjudica él; parece que uno es demasiado importante para algunos». Y agregó: «No soy el dueño de Juntos por el Cambio ni quien decide los candidatos».

«No tiene sentido y no voy a discutir con Tito», resaltó, y refirió que «Juntos por el Cambio viene planteando la necesidad en que todos los que no coincidimos con el Gobierno Nacional estemos juntos, pero pareciera ser que si me beneficia está bien y sino está mal». Por último, dijo, en referencia a su cercanía con el diputado macrista: «Teníamos una buena relación y luego pasaron cosas que ya hemos hablado en privado».